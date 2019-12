Soudan du Sud : Lâ€™ONU dÃ©ploie des troupes aprÃ¨s des violences communautaires

La mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss) a annoncé hier avoir envoyé des troupes dans la localité de Maper, dans le centre du pays, pour empêcher de nouvelles violences communautaires, qui auraient déjà fait 79 morts. "Soixante-quinze Casques bleus des Nations unies ont été temporairement redéployés de Rumbek à Maper pour prévenir de nouvelles violences entre communautés dans la région des Lacs du Nord", a indiqué la Minuss dans un communiqué.

Ce déploiement de soldats népalais intervient après que les autorités locales ont annoncé que "jusqu'à 79 personnes ont été tuées et 101 blessées dans un série d'affrontements communautaires et d'attaques de représailles entre les communautés Gak et Manuer, à environ 100 km au nord de Rumbek", a ajouté la mission.