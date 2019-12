Sommet du 70e anniversaire de lâ€™Otan : Griefs et divergences

Les dirigeants des pays de l'Otan se réunissaient depuis hier en sommet à Watford, près de Londres, pour le 70e anniversaire de l'alliance. Loin d’être festive, l’ambiance demeure pesante et les relations tendues, à cause de multiples différends, en particulier entre Ankara et Partis, où les deux présidents se sont invectivés sans retenue durant toute une semaine.

Emmanuel Macron reproche à Recep Tayyip Erdogan, son intervention dans le nord-est de la Syrie sans en informer les autres membres de l'Alliance. L'autre volet de la rencontre qui incommode certains dirigeants européens, c’est le chapitre financier et le partage du fardeau des dépenses de l’Alliance. Le sujet de prédilection de Donald Trump. Pour le président américain, l'augmentation des budgets de la défense des alliés européens et canadiens est plus qu’une priorité.

Les responsables de l'Otan espèrent que l'accord pour réduire la contribution américaine au budget de fonctionnement de l'Alliance et les efforts financiers fournis par les alliés pour augmenter leurs dépenses militaires vont l'apaiser sans pour autant être à l’abri des coups de sang du locataire de la Maison Blanche. Lors du sommet 2018 la chancelière allemande en avait pris pour son grade. Angela Merkel, a été pointé du doigt par Donald Trump de ne pas payer assez et de contribuer à l'effort militaire de la Russie avec ses achats massifs de gaz. Malgré l’engagement des alliés en 2014 de consacrer 2% de leur PIB pour leurs dépenses militaires en 2024 il n’en demeure pas moins que Washington maintien une pression continue en brandissant la menace d’un gel de ses cotisations. Seuls neuf des 29 membres de l'Otan ont consacré 2% de leur PIB à la défense en 2019. Autre déclaration qui a provoqué une levée de bouclier au sein de l’Alliance celle du président français qui a jugé l’organisation en état de "mort cérébrale". La sortie du président Macron a choqué tous ses partenaires mais aura eu le mérite de mettre à jour l'absence de concertation sur des décisions stratégiques prises par certains alliés notamment les Etats-Unis et la Turquie.

Le président américain Donald Trump n’a pas tardé à qualifié ces propos de "très insultant". Durant son intervention d’avant le sommet qui a duré 52 minutes chrono, il a signifié son intention de "punir" le président français. Donald Trump s'est dit "très surpris" par la déclaration d'Emmanuel Macron et l'a jugée "très dangereuse" pour la France. "Personne n'a besoin de l'Otan plus que la France", a-t-il affirmé. Pour ce 70e anniversaire, le soufflet des bougies aura l’effet d’un brasier qu4il sera difficile de contenir.

M. T.