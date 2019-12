Prise en charge mÃ©dicale de lâ€™athlÃ¨te Houari Bouziani : Un geste de grande solidaritÃ©

L’association Radieuse, présidée par Kada Chafi, a rendu visite au judoka Bouziani Houari, gravement malade.

La maladie, très délicate de cet athlète, nécessite une intervention urgente. La délégation de la Radieuse, dirigée par son président, et qui comprenait les anciens sportifs, Megharia, Hansal, Benzerga et Foussi, a salué le geste du ministre de la Santé, Mohamed Miraoui, et du ministre de la Jeunesse et des sports, Raouf Bernaoui ainsi que le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui pour prendre en charge médicalement l’athlète.

La mère de l’athlète et ses frères, ont remercié très fort ce geste de solidarité qui est venu au moment opportun. De leur côté, les judokas qu’il entrainait étaient venus nombreux à cette visite et ont remercié les instances nationales et le wali pour ce geste de solidarité avec leur entraîneur, Bouziani Houari, un éducateur d’une grande compétence.