CS Constantine : Radjradj - Lavagne le point de non-retour

Si techniquement le CSC a repris du poil de la bête durant l’automne, réalisant même l’un des meilleurs parcours en Ligue 1 Mobilis (16 points sur 24 possibles), il n’en demeure pas moins qu’en interne, la guerre fait rage entre Denis Lavagne et Rachid Radjradj. Le CSC vit une nouvelle crise relationnelle en interne. En effet, les rapports entre l’entraîneur Denis Lavagne et le DG Rachid Radjradj ont incontestablement atteint le point de non-retour. Le directeur général du CSC et le manager général, Nacer Medjoudj, ont carrément gelé leurs activités au sein du club tant que le technicien est en poste l’invitant à plier bagages et à accepter une résiliation de son contrat à l’amiable. Or, pour le moment, Denis Lavagne ne compte pas s’en aller. Pis, il reste déterminé à continuer sa mission, défendant même bec et ongles son bilan, en plus son équipe vient de battre l’ESS de fort belle manière (3-1).

«Nous avons récolté 16 points lors des huit derniers matches. Mieux que le leader, le CRB, qui en a récolté 15 en autant de rencontres. Je ne vois pas en quoi notre bilan est mauvais. La direction du club me fait confiance. Pour preuve, je n’ai jamais reçu une décision prouvant le contraire. Seul le DG veut ma tête parce que j’ai refusé de prendre Nabil Neghiz comme adjoint alors qu’il vient d’être limogé du club qu’il drivait au Maroc», a déclaré le technicien français qui accuse donc Radjradj de vouloir à lui seul son limogeage. En réalité, les envies de se séparer de Lavagne datent de l’été, mais jusqu’ici, le CSC ne s’est jamais aventuré à résilier le contrat de l’entraîneur au risque de devoir lui payer une grosse indemnité de départ. Cela n’empêche pas qu’en interne, on travaille toujours pour son remplacement. Rachid Radjradj et Nacer Medjoudj sont en train d’exercer une vraie pression pour qu’un changement à la tête de la barre technique intervienne. Denis Lavagne ne compte pas céder à la pression même si la cohabitation avec Radjradj et Medjoudj est devenue impossible…

A. B.