Gaid Salah : Le peuple algÃ©rien saura rÃ©pondre aux complots contre sa patrie, en se dirigeant massivement le 12 dÃ©cembre prochain aux urnes

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaid Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-major de l’ANP, a indiqué Mardi , que le fort élan populaire qu’a connu récemment notre pays, « reflète la force de la volonté populaire de surmonter cette phase cruciale de son histoire et augure d’un dénouement éminent de la situation et que l’Algérie arrivera à bon port, grâce à la détermination du peuple algérien, à travers tout le territoire national, à participer massivement à la prochaine échéance présidentielle du 12 décembre 2019 et à son adhésion et son soutien à la position sincère et dévouée de son Armée ».

Dans une allocution d’orientation prononcée lors une visite de travail et d’inspection en 2e Région Militaire à Oran ,accompagné du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région Militaire, s’est réuni avec les cadres et les personnels, en présence des représentants des différents corps de sécurité, et a prononcé une allocution d’orientation diffusée via visioconférence à l’ensemble des unités de la Région, le chef d’Etat Major de l’ANP , a affirmé que «Le fort élan populaire et les marches pacifiques qu’a connus dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase sensible de son histoire et augurent d’un dénouement éminent de la situation et que l’Algérie atteindra son havre de paix, grâce à la détermination du peuple algérien, à travers tout le territoire national, à participer en force à la prochaine échéance présidentielle du 12 décembre 2019 et à son adhésion avec son Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, en soutenant sa position sincère et dévouée avec une foi et une conviction totales en la justesse de son approche rationnelle et objective pour surmonter cette phase que traverse le pays ; cette approche constructive qui n’a d’autre objectif que de servir l’intérêt suprême de la nation, et de préserver sa sécurité et la quiétude de son peuple.

Ce peuple authentique qui a accueilli favorablement les positions clairement exprimées par l’institution militaire depuis le début de la crise à ce jour et qui l’estime à sa juste valeur, partant de la grande confiance qu’il a en son armée, déterminée à poursuivre résolument ses missions, quelques soient les circonstances, considérant que cette armée- dont le souci majeur notamment en ces circonstances particulières que vit notre pays, est de préserver l’Algérie, terre et peuple, et sauvegarder sa stabilité, son indépendance et sa souveraineté nationale- est une armée qui mérite tout le respect, la considération et le soutien.

Ce peuple dont nous sommes issus, que nous connaissons parfaitement et estimons à sa juste valeur, a constamment su comment faire face à toutes les adversités, aussi grandes qu’elles soient, grâce à son dévouement et sa fidélité à ses principes nationalistes et ses valeurs ancestrales, ainsi que grâce à l’accompagnement de l’institution militaire, qui a adopté une stratégie clairvoyante et judicieuse, et s’est attelée à la mettre en œuvre par étapes, en parfaite harmonie avec les revendications et les attentes de ce vaillant peuple».

Peuple conscient de la gravité des machinations

Le Général de Corps d’Armée a souligné que le peuple répond énergiquement aux tentatives désespérées à travers ses marches massives, dans tout le pays, et s’aligne en un seul rang tel un seul homme et avec toutes ses franges, donnant les plus merveilleuses images de solidarité, de soutien et de cohésion, rejetant catégoriquement la tentative du parlement européen de s’ingérer dans les affaires internes de son pays. Il a donné ainsi au monde entier une leçon sur le véritable patriotisme. Il a ajouté aussi que la prochaine échéance électorale représente un parachèvement inéluctable du parcours du 1er novembre 1954. «J’ai eu à le dire lors de mon intervention devant les cadres et les personnels du Commandement des Forces Aériennes le mercredi 27 novembre passé, voire dans des occasions précédentes, que ce peuple authentique, qui est parfaitement conscient de la gravité des machinations qui se trament dans les laboratoires de la conspiration à l’étranger et des modes de trahison et de félonie à l’intérieur, lorsque la bande a fait appel à des parties extérieures, j’ai dit que ce peuple saura répondre en temps opportun, à toutes les tentatives d’ingérence dans ses affaires internes. Le voila aujourd’hui qui répond à ces tentatives désespérées à travers ses marches massives, dans tout le pays, et se tient debout tel un seul homme, avec toutes ses franges. Il a donné ainsi les plus merveilleuses images de solidarité, de soutien et de cohésion, rejetant catégoriquement la tentative du parlement européen de s’ingérer dans les affaires internes de son pays, donnant ainsi au monde entier une leçon dans le véritable patriotisme, et affirmant que l’Algérie possède des hommes et des femmes, qui sont capables de la défendre, car ils appartiennent tout simplement au peuple des miracles qui connait le sens de la souveraineté nationale et l’estime à sa juste valeur, car elle a été acquise au prix des sacrifices des millions de vaillants martyrs.

Le peuple algérien saura également comment répondre à tous ses détracteurs qui complotent contre sa patrie, en se dirigeant massivement le 12 décembre prochain aux urnes afin d’élire un Président de la République en toute intégrité, liberté et démocratie, pour que ce soit là une réponse vigoureuse et civilisée et telle une gifle cinglante à tous ceux qui s’attaquent à l’Algérie, dont la force est égale à celle que nos vaillants ancêtres leur ont infligé depuis le début du colonialisme français en Algérie en 1830, lors des héroïques résistances populaires continues, passant par la glorieuse Révolution de libération jusqu’à l’indépendance. Ils ont donné à l’occupant tyrannique une bonne leçon sur le patriotisme, l’attachement à la patrie, le refus de l’asservissement quels que soient les sacrifices. Ils ont prouvé aux traitres et inféodés que leur destin n’est que honte et opprobre. En effet, le pays est cher et précieux et ne peut être marchandé quel que soit le prix.

Aussi, l’Algérie avec de telles caractéristiques et toutes ses grandes ambitions et l’avenir qui sied à sa grandeur et auquel elle aspire, c’est l’Algérie que le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, s’honore, aujourd’hui et chaque jour, d’accompagner, en étant pleinement consciente du sens des incommensurables sacrifices qu’ont consentis nos ancêtres afin de façonner l’histoire nationale glorieuse de l’Algérie, qui constitue le phare qui guide les plus dévoués de ses enfants.

Et c’est là que réside l’importance de la prochaine échéance électorale, car elle représente en réalité un parachèvement irrévocable du parcours du 1er novembre 1954. En effet, si Novembre avait auguré de la libération du pays de l’abomination du colonialisme français abject, Décembre aura l’honneur de parachever la construction de l’Etat de droit conformément aux principes de la Déclaration du 1er Novembre».

Message pour les personnels de l’ANP et différents services de sécurité

Le Général de Corps d’Armée a adressé également un message à l’ensemble des personnels de l’Armé Nationale Populaire et des différents services de sécurité leur rappelant que tel qu’ils sont appelés de s’acquitter du devoir d’assurer la sécurité lors des élections, ils ont également des droits constitutionnels, dont le droit du vote qu’il exerceront, à l’instar de leurs concitoyens, en votant en dehors des casernes, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière. «Par ailleurs, notre devoir en tant que Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, et nous nous enorgueillissons d’assumer cette immense responsabilité envers cette grande patrie, d’œuvrer, nuit et jour, en compagnie de l’ensemble des éléments des autres corps de sécurité, soutenus par tous les enfants de notre peuple à travers tout le pays, j’ai dit, j’estime qu’il est de notre devoir de remercier et d’exprimer notre reconnaissance à tous ces héros, au sein de nos forces armées déployés à travers l’ensemble du territoire national. Autant qu’ils sont fiers de leur appartenance à l’Armée Nationale Populaire, autant leur peuple et leur armée sont énormément fiers d’eux et s’enorgueillissent de posséder des hommes de cette trempe, qui ont prouvé qu’ils sont les dignes successeurs des vaillants ancêtres, et qui ont démontré à maintes reprises leur grande aptitude et leur sens patriotique responsable, ainsi que leur conscience et leur perspicacité. Grâce à eux et à tous les enfants bienveillants du peuple, l’Algérie est désormais préservée, protégée et considérée, et grâce à Allah le Tout-Puissant puis grâce à eux, elle restera préservée de tout malheur.

Je vous exhorte de continuer sur cette voie, poursuivez votre chemin, avec des pas constants et résolus, car la sécurité et la dignité de l’Algérie sont entre vos mains. En effet, tel que vous êtes appelés à vous acquitter du devoir d’assurer la sécurité, dans tout le sens du terme, notamment en ce qui concerne la réunion des conditions idoines afin de permettre à vos concitoyens à travers tout le pays, de s’acquitter de leur devoir électoral dans un climat de quiétude, de sérénité et de calme, vous avez des droits constitutionnels, dont le droit de voter que vous exercerez, comme vous le savez tous, à l’instar de vos concitoyens, à savoir vous diriger vers les urnes pour voter et participer à ces élections en dehors des casernes, conformément à l’instruction que j’ai émise dans ce sens et en conformité avec les dispositions légales applicables dans ce domaine. C’est là un honneur doublement mérité pour vous en tant que militaires, veillez donc à vous acquitter de vos devoirs et droits. Tel est le dévouement absolu que nous dicte la citoyenneté, dans toute la force du terme».

Le Général de Corps d’Armée a souligné que l’ANP a conféré au terme accompagnement toutes ses significations pertinentes, à travers l’accompagnement sincère du peuple algérien et de toutes les institutions de l’Etat, à leur tête la justice, et que le Haut Commandement veille à permettre au peuple algérien d'exercer ses droits constitutionnels et légitimes revendiqués depuis le début des marches populaires, en attendant que le Président élu prenne en charge la réalisation du reste des revendications. Il a, enfin, affirmé que le navire de l’Algérie s’est amarré à bon port en toute sécurité, grâce à Allah, puis grâce à ses enfants dévoués: «Prononcer la parole de vérité à travers l’analyse logique, rationnelle et objective de ce qui se passe dans notre pays et de tous les efforts laborieux consentis au service de l’Algérie, de sa sécurité et de sa stabilité, contribuera à éclairer l’opinion publique nationale sur la vérité du vécu et la réalité des efforts consentis par l’ensemble des institutions de l’Etat, à leur tête l’Armée Nationale Populaire, qui a conféré à l’expression d’accompagnement toute sa signification, par la sincérité de son accompagnement au peuple algérien et toutes les institutions de l’Etat, et la justice en premier lieu.

Nous avons conféré au terme accompagnement la signification correcte et nous n’en avons pas fait un simple slogan reluisant et creux, mais plutôt un moyen aux objectifs nobles, à travers lequel le peuple algérien ressent qu’il est le centre d’intérêt et d’attention de l’Armée Nationale Populaire, et à travers lequel l’Armée Nationale Populaire a le sentiment qu’elle est entièrement responsable de permettre à son peuple de surmonter cette phase dans un climat sûr et serein, qu’elle est responsable de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions de l’Etat et qu’elle est entièrement responsable de l’assainissement de notre pays de l’infamie de la corruption et des corrompus, à travers l’accompagnement de la justice, en lui permettant d’exécuter, effectivement et concrètement, ses nobles missions, et de faire rupture avec les pratiques et des comportements du passé qu’imposait la bande à la justice. L’affranchissement de la justice des griffes des corrompus et de toutes les formes de diktats, de contraintes et de pressions est un des fruits de l’accompagnement de l’Armée Nationale Populaire de son peuple, un fruit par lequel le citoyen algérien ressent réellement et non pas théoriquement dans un Etat de droit. La justice à laquelle nous tendons, est de permettre à la loi d’être souveraine, d’être le premier et l’ultime critère pour lutter contre toutes les formes de corruption. Nous considérons que les complots et les machinations que nous avons pu désamorcer et avorter sont parmi les plus dangereuses formes de corruption. Le sommet de la corruption est que les corrupteurs œuvrent à créer un environnement corrompu qui s’adapte à leur nature et leur comportement. Aussi, l’assainissement de notre société de tous ces fléaux est un devoir national dont nous avons tant œuvré à nous en acquitter de façon correcte, sérieuse et efficace, lors de notre accompagnement du peuple algérien.

Ce sérieux et cette efficacité que nous avons œuvré, au sein de l’Armée Nationale Populaire, en compagnie de tous les autres corps de sécurité, à leur conférer un caractère d’action de proximité à travers tout le pays a fait de l’aspect médical son principal domaine, par la couverture médicale que les services de santé militaire ont prodigué aux habitants des régions isolées et frontalières.

Aussi l’objectif noble et majeur de l’accompagnement par l’Armée Nationale Populaire de son peuple tout au long de la période précédente, est de permettre au peuple algérien d'exercer ses droits constitutionnels et légitimes qu’il a revendiqués depuis le début des marches populaires et que le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire a veillé à satisfaire la majorité de ces revendications, en attendant que le Président élu prenne en charge la réalisation du reste des revendications.

En dépit de tout cela, certains analystes ont dévié de la logique de l’analyse judicieuse et objective, notamment en ce qui concerne les efforts laborieux dévoués et productifs que ne cesse de consentir l’Armée Nationale Populaire, ou par rapport aux résultats remarquables réalisés par la justice, à la lumière de l’accompagnement continu de l’Armée Nationale Populaire.

Enfin, nous pouvons dire que le navire de l’Algérie s’est amarré à bon port en toute sécurité, grâce à Allah, puis grâce à ses enfants dévoués. Aussi, celui qui veut traverser avec elle, il n’a qu’à rejoindre ses concitoyens et ne pas manquer l’appel de la patrie, pour partager avec sa patrie ses joies, car le rendez-vous du 12 décembre 2019 sera certainement une véritable fête pour l’Algérie et son peuple».

A l’issue de la rencontre, le Général de Corps d’Armée a cédé la parole aux cadres et personnels des unités de la Région pour réitérer leur immuable engagement envers l’ANP.

Rédaction Web