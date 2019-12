Ballon dâ€™OR France Football 2019 : Messi couronnÃ©, Mahrez dans le top 10

Comme on pouvait s’y attendre, le petit génie Argentin a remporté le Ballon d’Or France Football 2019.

Un mois et demi après avoir été élu meilleur joueur FIFA de l’année, Messi remporte ainsi ce prestigieux trophée pour la sixième fois de sa carrière. Un record absolu pour ce joueur hors paire, qui continue de régaler sur les terrains de football depuis plus de quinze ans chez les pros du FC Barcelone et en sélection Argentine.

Lors de la saison passée, Messi a inscrit 34 buts en Liga Espagnole. Ce qui lui a valu le titre de Pitchichi et de soulier d’Or Européen. Il a aussi été désigné meilleur buteur en Ligue des champions avec 10 réalisations. Avec son club, le Barça, il a remporté le championnat d’Espagne et la super coupe nationale.

Pour rappel le meilleur joueur de l’année est désigné suite au vote des sélectionneurs et capitaines des différentes sélections nationales, ainsi qu’un nombre de journalistes spécialisés. Le podium est complété par le défenseur central de Liverpool FC, le Hollandais Virgil Van Dijk et l’attaquant Portugais de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo.

De son coté, l’international Algérien de Manchester City a marqué sa présence dans le top 10 du classement mondial. Le capitaine des Verts, Ryad Mahrez, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec son club et avec l’équipe nationale, s’est classé à la dixième position. L’attaquant Algérien a remporté avec son club le championnat, la coupe et le trophée de la Ligue, ainsi que la super-coupe. Avec l’EN, il a gagné la coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Pour rappel, en 2016, l’Algérien avait pris la sixième place.

A noter que les sociétaire de Liverpool FC, Mané et Sallah se sont classé respectivement quatrième et cinquième. Ce qui pourrait constituer un réel danger pour Mahrez pour le Ballon d’Or de la CAF.

Redha M