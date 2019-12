M. Tebboune Ã  SÃ©tif : Â«lâ€™heure du changement a sonnÃ©Â»

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Le candidat indépendant à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, a été hier l’hôte de la capitale des Hauts Plateaux où il a animé un meeting dans le cadre de ses activités de campagne électorale. Une foule nombreuse s’est mobilisée pour son accueil à la salle de conférences Houari-Boumediène sise au chef-lieu de Sétif, parmi laquelle on pouvait aisément distinguer la présence des représentants des organisations de la société civile. Celles-ci ont ainsi tenu à manifester leur soutien et leur adhésion au programme électoral du candidat Abdelmadjid Tebboune.

Un programme comprenant, rappelle-t-on, 54 engagements par lesquels ce prétendant à la magistrature suprême aspire à l'instauration d'une nouvelle République et concrétisera le changement dont il affirme détenir la stratégie devant permettre de cristalliser cette option.

C’est au cri de «Tebboune président», entrecoupés de stridents youyous, que le candidat, très serein dans son attitude, entame son discours. «Le changement est une nécessité», a-t-il prôné avant de s'étaler sur les principaux axes de son programme traitant de ses engagements économiques. Il en ressort des ambitions bien prometteuses pour la capitale des Hauts Plateaux.

En d'autres termes, Abdelmadjid Tebboune promet de relever le niveau de la compétitivité industrielle dont se distingue déjà la wilaya de Sétif. «La région est connue pour être une véritable amirauté de l'industrie», indique-t-il, rappelant, non sans un accent ce fierté, que c’est bel et bien dans cette wilaya que le premier pneu «made in Algeria» a été produit et mis sur le marché. Il a aussi plaidé pour le développement de l'économie de la connaissance, insistant à ce propos sur le précieux concours de l'université. Il enchaîne en évoquant la revalorisation des compétences des jeunes diplômés auxquels il a promis d’optimiser les conditions de leur intégration professionnelle, via notamment la création d’un réseau de start-up. L’institution d’une banque devant se charger exclusivement du financement de ce genre de micro-entreprises est inscrite, rappelle-t-on, parmi les engagements du candidat. A partir de Sétif, Abdelmadjid Tebboune a de nouveau réaffirmé la place, selon lui, prépondérante qu’occupe la jeunesse dans son programme électoral. «Il est temps de transmettre le flambeau à la jeunesse», a-t-il indiqué, ajoutant que s’il est élu, il ouvrira les voies offrant aux jeunes générations une accession progressive aux instances de décision. Autre engagement mis en relief par le candidat dans son discours : la dynamisation de la céréaliculture au niveau des plaines de Sétif à même de contribuer efficacement à réduire la dépendance de notre économie aux hydrocarbures.

Aussi, il promettra de faire de la ville d’El-Eulma un véritable carrefour commercial pour la dynamisation des échanges, notamment dans la région de l’Est.



«Je ne suis ni contre les hommes d’affaires ni contre les importateurs honnêtes.»



Tebboune précisera par ailleurs que les hommes d’affaires créateurs de richesses et d’emplois et respectueux des lois de la République bénéficieront de toute la considération et l’appui voulus, s’il est élu président de la République. «Ils disent que Tebboune est contre les hommes d’affaires, c’est archifaux et ce n’est pas du tout le cas. Je suis, en revanche, résolument contre ceux qui s’octroient des mégaprojets pour ensuite exceller dans le transfert illicite de la devise, ceux-là même qui ont pillé le pays et accentué la détresse de la jeunesse vouée au chômage chronique», souligne-t-il. «Je ne suis pas contre les importateurs honnêtes et je propose de cesser l’importation des produits de luxe qui peuvent être facilement produits en Algérie», poursuit-il. Dénonçant la surfacturation qui fait des ravages dans cette filière d’importation, il révélera que ces accessoires importés coûtent au Trésor public la bagatelle de 600 millions de dollars annuellement. «De quoi bâtir une usine», a-t-il dit. D’autre part, le candidat à la présidentielle s’engage à consolider l’indépendance de la justice qui accomplit, selon lui, un travail remarquable en matière de lutte contre la corruption et les corrupteurs. Il s’engage aussi à offrir une prise en charge optimale au profit des couches défavorisées ainsi qu’a résoudre tous les dossiers en suspens, à l’exemple de celui des appelés de l'Armée nationale populaire durant les années 1990. Il conclut son meeting en appelant à une participation massive lors du scrutin présidentiel du 12 décembre.

