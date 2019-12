Deux Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes apprÃ©hendÃ©s Ã  Oran

Un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 1er décembre, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran/2e RM. Un autre détachement combiné de a saisi à Naama/2e RM, 4 quintaux de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu en possession de 2.433 unités de boissons à Oum El Bouaghi/5e RM. Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 41) individus et saisi divers matériels, alors qu'un autre détachement a appréhendé à Djanet/4e RM, 19 personnes et saisi quatre véhicules chargés de sacs de mélange de pierres et d'or brut. Par ailleurs, des Garde-côtes ont saisi du matériel de pêche illicite de corail à El Kala/5e RM, alors que 24 immigrants clandestins ont été interceptés à Ghardaïa/4e RM et Tébessa/5e RM.