PrÃ©tendu avertissement lancÃ© par lâ€™AlgÃ©rie Ã  la Minurso : Le dÃ©menti du MAE

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) bat en brèche les informations rapportées par des médias étrangers sur le prétendu «avertissement lancé par le Gouvernement algérien» à la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), indique le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali-Chérif. En réponse à une question de l'APS «au sujet d'un prétendu avertissement lancé par le Gouvernement algérien à la Minurso sur le risque d'enlèvement d'étrangers dans les camps de réfugiés sahraouis, colporté par des médias étrangers, dont un site électronique de droit français activant en Algérie», M. Benali-Chérif a tenu d'emblée à préciser que «les médias ayant servi de support à la propagation de cette information fausse et infondée, versent dans la manipulation et la diffusion d'informations farfelues, dans un but évident de nuire à l'Algérie, à son peuple et à ses institutions». Il a affirmé que «le prétendu avertissement du Gouvernement algérien à la Minurso est d'autant plus fantaisiste et qu’on trouvait que les camps sahraouis de Tindouf se trouvent en territoire algérien et que partant, les Forces de sécurité algériennes, à leur tête l'Armée nationale populaire, veillent à la sécurité de l'intégrité du territoire national». Le porte-parole du MAE a, par ailleurs, relevé le fait que «le timing choisi par les responsables de ces médias et leurs parrains est loin d'être fortuit, compte-tenu du contexte régional, notamment la proximité de certaines échéances importantes».