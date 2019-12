AlgÃ©rie - Chine : Renforcement des capacitÃ©s de gouvernance

Une convention de partenariat a été signée dimanche entre l'Algérie et la Chine portant sur l'échange d'expériences dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de gouvernance. Cette convention a été paraphée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Dramechi, et le vice-ministre, vice-président de l'Académie chinoise de la gouvernance, Xie Chuntao, en présence du ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, et de l'ambassadeur de la République de Chine, Li Lianhe. A l'issue de la cérémonie, le SG du ministère de l'Intérieur a déclaré que cette convention de partenariat vise «un échange d'expériences dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de gouvernance entre les deux pays». M. Dramechi a souligné également que la convention permettra "la création, dans les prochains jours, d'une académie algéro-chinoise de gouvernance, afin de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la formation des ressources humaines». Il s'agit aussi d'élargir la coopération dans le domaine de la gouvernance à d'autres secteurs, a-t-il précisé.

De son côté, le vice-président de l'Académie chinoise a fait part de la disponibilité de son pays à «soutenir les institutions algériennes dans le processus de la consécration de la gouvernance".