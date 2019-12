Energie : M. Arkab reÃ§oit le PDG de Cepsa

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a reçu, hier, le nouveau PDG de la compagnie espagnole Cepsa, M. Philippe Boisseau, qui remplace M. Pedro Miro. Les entretiens ont porté sur l’état des relations de coopération entre le groupe Sonatrach et Cepsa notamment dans les domaines des hydrocarbures et l’énergie et les perspectives de leur développement et élargissement à d’autres segments d’activité tels que les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.