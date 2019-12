Ressources naturelles en Afrique : Renforcer la gouvernance

Le Commissaire paix et sécurité de l’Union africaine, l’ambassadeur Smaïl Chergui, a appelé à Bamako à "un effort concerté" des gouvernements et des Communautés économiques régionales en Afrique pour renforcer la gouvernance des ressources naturelles. S’exprimant lors de la conférence ministérielle sur l’accès aux ressources naturelles et les conflits locaux qui s’est tenue à Bamako, M. Smail Chergui a souligné «le rôle essentiel des mécanismes gouvernementaux» dans la résolution des différends relatifs à l’accès aux ressources naturelles, relevant que dans de nombreux cas ces richesses sont pillées par des groupes terroristes et des réseaux de criminalité organisés. M. Chergui a ajouté que l’Union Africaine est «pleinement disposée à soutenir et à renforcer la capacité des Etats membres dans l’atténuation et la prévention des conflits locaux liés aux ressources naturelles ainsi que dans la lutte contre leur propagation et leur résurgence». Mais il a estimé que l’effort ne sera concluant que si les pays membres «renforcent l’autorité et la présence des démembrements au niveau local de l’Etat et mettent en place de manière prompte des infrastructures de paix chargées de gérer les conflits et les crises locales». L’ambassadeur a évoqué, à ce titre, la revigoration des capacités du département paix et sécurité en matière de prévention des conflits structurels, de médiation et d’alerte précoce. «Nous veillons résolument à ce que ces outils indispensables (en matière de règlement de conflit) soient accessibles à nos Etats membres», a-t-il déclaré, rappelant à ce propos, les "résultats concrets" en la matière accomplis en République centrafricaine, à Madagascar, au Soudan et Sud-Soudan.