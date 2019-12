Conseil de la nation : Le projet de loi sur lâ€™organisation territoriale Ã  la Commission compÃ©tente

Le bureau du Conseil de la nation a transmis, hier, le projet de loi modifiant et complétant la loi sur l'organisation territoriale du pays à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, pour examen, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a présidé «une réunion du Bureau du conseil, élargie aux présidents des groupes parlementaires, consacrée à l'examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l'organisation territoriale du pays, qui intervient dans le cadre des nouvelles prérogatives confiées au Conseil de la nation en vertu de l'article 137 de la Constitution», avant de le transmettre, pour examen, à la Commission des affaires juridiques, des affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, a précisé le communiqué.

Le Bureau a pris connaissance également des projets de lois déposés par le Gouvernement sur le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), en l'occurrence «un projet de loi fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies et autre texte modifiant et complétant la loi n° 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi».

Il s'agit également du «projet de loi modifiant et complétant la loi n° 01-13 portant orientation et organisation des transports terrestre, outre le projet de loi relatif aux radiocommunications», a ajouté la source. Lors de cette réunion, le Bureau a réitéré «son refus catégorique de la résolution adoptée par le Parlement européen (PE) qui se permet de s'ingérer indûment dans les affaires d'autres pays, loin de tous les us et comportements reconnus en matière d'action multilatérale en général et d'organisations parlementaires en particulier». De ce fait, le Bureau du conseil a dénoncé «les contrevérités» figurant dans la résolution du PE sur la situation des droits et libertés en Algérie, affirmant que «notre pays demeurera indépendant et souverain dans ses décisions et ne se soumettra guère à de telles décisions qui, manifestement, appellent à la démocratie, mais comportent, en revanche, une intention cachée visant à semer la discorde au service d'agendas étrangers, et ce en toute complicité avec des parties connues pour leur hostilité au peuple algérien». Il a affirmé, en outre, que «le peuple algérien restera unifié autour de ses institutions constitutionnelles et barrera la route à toute tentative que pourrait mener une quelconque partie afin de déstabiliser l'Algérie sous le prétexte de la démocratie et de la liberté d'expression», ajoutant que «l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) qui a accompagné le Hirak pacifique dès le début, demeurera l'unique soutien de ce peuple en vue de conduire l'Algérie à bon port». Au terme de ladite réunion, le Bureau a exhorté le peuple algérien, source de tout pouvoir, à «participer massivement à l'élection présidentielle du 12 décembre en cours et exercer, ainsi, son droit constitutionnel à choisir le nouveau président de la République».