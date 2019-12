Secteur pharmaceutique : Pour une rÃ©glementation cohÃ©rente

L’activité pharmaceutique et l’importance de la mise en place d’une réglementation claire et adaptée à la faveur de la nouvelle loi de santé ont été au centre des débats, hier, lors de la conférence internationale placée sous la thématique «Stratégie de développement du secteur pharmaceutique», organisée à l’hôtel El-Aurassi (Alger).

Les participants à cette rencontre ont insisté sur l’importance du développement de ce secteur et de la recherche scientifique pour s’adapter aux évolutions actuelles et autres mutations opérées dans le monde.

S’exprimant en cette occasion, le président de la section ordinale d’Alger a mis l’accent sur l’importance de poursuivre la réflexion dans le secteur pharmaceutique pour engager la santé en Algérie vers une législation et une réglementation « cohérentes » et « modernes », et affirmé à ce propos que les différentes sessions et ateliers prévus lors de ce rendez-vous scientifique permettront de « sensibiliser » les pharmaciens sur le respect des « bonnes » pratiques professionnelles et de la réglementation, la formation continue, les nouvelles orientations de l’acte pharmaceutique à travers le monde. Des sessions, a ajouté le Dr Abdelkrim Tahraoui, qui seront consacrées à tous les aspects de cette problématique appliquée à l’exercice de la pharmacie dans toutes ses catégories (officine, distribution, industrie, hôpital, biologie, université), dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi 18-11 relative à la santé. « Dans le cadre de la nouvelle loi de santé, des nouvelles missions sont attribuées au pharmacien, ce qui fait de lui donc un acteur actif de la santé publique. Le pharmacien est appelé aussi à s’impliquer dans l’approche de l’économie de santé», a-t-il expliqué.

L’intervenant a, aussi, noté qu’ « il important » d’adapter la pharmacie hospitalière aux « nouvelles » réformes et évolutions, en se référant à la circulaire 007 portant fonctionnement de la pharmacie hospitalière.

De son côté, le président de l’Union nationale des opérateurs de pharmacie (UNOP) a révélé que 249 médicaments génériques fabriqués par 18 laboratoires locaux sont en phase d’enregistrement au niveau du ministère. « Cet enregistrement tombe à point nommé, car il s’agit là de produits vitaux et indisponibles pour plusieurs dizaines de pathologies », a souligné Abdelouahab Kerrar, qui ajoutera, dans ce sillage, que l’industrie pharmaceutique locale a « relevé des défis certains » et pu « développer » progressivement un savoir-faire national avec un personnel technique qui « maîtrise » la production, le contrôle et le « plein respect » des standards internationaux de qualité. Il a rappelé dans ce sens que la production locale de médicaments couvrait 52% de la demande nationale.

Sarah Benali Cherif