Logement promotionnel aidÃ© : Le dÃ©pÃ´t des dossiers, reportÃ© aprÃ¨s les Ã©lections

L’opération de dépôt des dossiers des souscripteurs à la formule de logement promotionnel aidé (LPA) sera lancée après l’élection présidentielle du 12 décembre, et ce après l’achèvement de l’opération d’examen des données des inscrits par voie électronique. Une opération qui est actuellement en cours au niveau des communes. Les souscripteurs jugés éligibles seront appelé à déposer leur dossier au niveau des guichets qui seront consacrés à cette formule prochainement. En effet, comme les APC mobilisent actuellement leurs efforts pour préparer le prochain scrutin, cette opération a nécessité le report des dépôts de dossiers pour l’après élection. Il faut souligner, dans ce contexte, que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Kamel Beldjoud, avait déclaré récemment que «les autorités locales se penchent actuellement sur l’examen des dossiers des souscripteurs à cette formule qui sera lancée très prochainement». En effet, selon une source à l’Assemblée communale d’Alger-Centre, les services communaux n’ont à ce jour reçu aucune instruction pour recevoir les dossiers des demandeurs de logement (LPA). Une opération qui ne peut être lancée sans une instruction du département de M. Beldjoud, qui a appelé récemment au recensement du nombre total des souscripteurs éligibles, comme il a également demandé l’établissement des listes de cette formule au niveau de wilayas durant la première semaine de décembre. Le ministère de l’Habitat a instruit les directions du logement et de l'urbanisme, les présidents des APC et chefs de daïra, à respecter le délai de quatre semaines pour l'examen des listes initiales et de confirmer les noms des demandeurs retenus. Il faut dire que le programme de logement dans le cadre de la formule LPA avait augmenté de 70.000 logements en 2018, à 120.000 logements cette année, soit une augmentation de 50.000 logements. Cela pour répondre à la grande demande enregistrée sur cette formule qui s'adresse aux citoyens dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum garanti (SNMG), soit du chômeur au travailleur qui reçoit 108.000 DA par mois. Il convient de rappeler, à ce propos, que le décret exécutif relatif à cette formule a connu plusieurs modifications en 2018. Ainsi, de nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers dans le cadre de la formule ont été décidées. Ces mesures permettront aux promoteurs immobiliers de réaliser un profit matériel à même de leur permettre de surmonter les difficultés financières qui entravent parfois l’achèvement des projets. Ces mesures, qu’inclut le décret exécutif relatif à la formule LPA, ouvriront la voie à de nouvelles activités et permettront d’alléger le budget de l’État, selon le ministre. Il s’agit d’assurer le financement des projets par l’affectation de l’ensemble des ressources via la Caisse nationale du logement, précisant que les honoraires des promoteurs seront réglés progressivement, en fonction du taux d’avancement du projet.

Cette opération se déroulera sous le contrôle de la Caisse nationale du logement et le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI). Concernant le prix du logement, le prix du mètre carré avait été fixé à 50.000 DA, hors valeur du foncier.

Il s’agit également de permettre aux promoteurs immobiliers de réaliser des surfaces commerciales en vente libre représentant 20 à 25% de la superficie globale du projet, ainsi que des sous-sols en vente libre, qui leur permettent de bénéficier de ressources financières. À ce propos, une sélection rigoureuse des promoteurs immobiliers sera observée, notamment quant à leurs moyens financiers et capacités à réaliser les projets. Le souscripteur pourra, pour sa part, demander des modifications additionnelles avant la réception de son logement, à travers une entente avec le promoteur concerné et le directeur local de l’habitat sur les coûts de ces modifications, et ce pour «éviter» des changements ultérieurs au niveau de appartements réalisés, et générer, par la même, des nuisances aux voisinages. Les autorités locales seront également associées dans la définition du programme en termes de quantité et de qualité, ainsi que dans le choix des souscripteurs et d’un foncier exempt de toute servitude.

Salima Ettouahria