MPA : Â« Lâ€™AlgÃ©rie capable de gÃ©rer ses affaires Â»

Le groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA) a indiqué, hier, que l'Algérie était «capable de gérer ses affaires en toute souveraineté, conformément à ses lois», rejetant «en bloc» les déclarations de certains eurodéputés. Dans un communiqué, le groupe a qualifié les déclarations tenues par certains eurodéputés, jeudi dernier à Strasbourg, d'«immixtion flagrante» dans les affaires intérieures de l'État algérien et de «tentative d'empiéter sur sa souveraineté pour laquelle se sont sacrifiés un million et demi de martyrs». «L'Algérie est capable de gérer ses affaires en toute souveraineté, conformément à ses lois», a soutenu la même source, ajoutant qu'elle «saura dépasser cette étape cruciale de son histoire démocratique sereinement, tout comme nos aïeux ont triomphé hier du colonialisme, puis du terrorisme dans les années 1990», et ce grâce à «la conjugaison des efforts de ses fidèles enfants et de ses institutions, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP) qui a donné une leçon à tous en accompagnant l'élan populaire pacifiquement et avec grand professionnalisme et en préservant les institutions de l'État dans le respect de la Constitution».

Le groupe parlementaire du MPA a conclu son communiqué en conseillant à ces eurodéputés de «s'occuper des problèmes de leurs pays, plutôt que de s'immiscer dans nos affaires intérieures».