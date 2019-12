Agriculture : Plusieurs filiÃ¨res Ã  dÃ©velopper

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a appelé dimanche dernier à Alger les acteurs de la filière pomme de terre à fédérer les synergies pour donner un élan au secteur de l’agriculture. Lors d’une réunion de travail consacrée au Programme national de la pomme de terre, M. Omari a exhorté les acteurs de la filière pomme de terre à fédérer les synergies pour donner un élan au secteur de l’agriculture, considéré comme la locomotive du développement et de la diversification de l’économie nationale, selon un communiqué du ministère. Ont pris part à cette réunion, les membres du CNIFPT, les cadres centraux du ministère, les responsables des établissements de productions de semences pomme de terre, les directeurs des services agricoles des wilayas concernés, le directeur de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) et les différents acteurs de la filière. Au terme de cette réunion, plusieurs orientations ont été données par le ministre pour appuyer davantage la dynamique déjà enclenchée au niveau de la filière pomme de terre à travers notamment la poursuite des efforts déployés pour sécuriser l’approvisionnement des programmes de production de semence de qualité, ainsi que le renforcement du dispositif de régulation.

Aussi, des instructions ont été données pour l’accompagnement financier des agriculteurs afin de les encourager à investir dans cette filière. Dans le même contexte, le ministre a exhorté les responsables de la BADR à faciliter l’octroi des crédits aux agriculteurs afin de développer cette filière stratégique. Par ailleurs, le ministre a insisté sur le développement du Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre et son rôle dans la production, l’exportation, ainsi que l’accompagnement des agriculteurs.

Le ministre a indiqué que le développement du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre va permettre à cette filière de se moderniser davantage pour contribuer à la diversification de l’économie nationale, vu les capacités et les potentialités qu’elle recèle. M. Omari a rappelé que le CNIFPT a un grand rôle à jouer dans le développement de la filière, notamment au niveau de l’encadrement, la formation et l’accompagnement des agriculteurs au niveau local. Il a, également, souligné l’importance du développement de la semence de pomme de terre qui relève de la souveraineté nationale. Il a insisté sur l’importance de structurer dans des associations locales, pour bénéficier des différentes formes d’appui à cette filière et d’œuvrer à sa promotion, a souligné le communiqué.



Datte : une production de 12 millions de quintaux en 2019



La production des dattes en Algérie a atteint 12 millions de quintaux en 2019, a aussi indiqué, le ministre. Dans son allocution à l’occasion de la clôture de la première édition du Salon national des produits agricoles du terroir, le ministre a indiqué que cette quantité est répartie sur une surface de 170.000 hectares, ajoutant que son secteur a l’intention d’élargir la surface phœnicicole. Dans ce cadre, M. Omari a affirmé que son secteur tend à développer la filière phœnicicole, sachant que ce produit avec tous ses genres, est produit au niveau de 16 wilayas dans le Sud. Pour le ministre, le secteur de l’Agriculture a concrétisé «un acquis» qui est celui de la labellisation de «Deglet Ennour» qui est produite dans la wilaya de Biskra, ajoutant que d’autres types de dattes qui sont produites dans d’autres wilayas du Grand Sud ainsi que d’autres produits agricoles seront labellisés.

Le ministre a indiqué, d’autre part, que toutes les mesures ont été prises avec le ministère du Commerce, en vue de relancer l’opération d’exportation et permettre aux producteurs de participer aux manifestations économiques et commerciales mondiales. Selon M. Omari, l’encouragement de la production locale en vue d’accéder aux marchés extérieurs à travers un encadrement optimal contribuera à la promotion des exportations et à la diversification des sources d’entrées en devises. En vue de faciliter l’opération d’accompagnement des producteurs locaux, le ministre a appelé l’ensemble des personnes intéressées et acteurs du domaine agricole à s’organiser et à se structurer dans le cadre de coopératives. Evoquant le Salon des plantes médicinales qui intervient en parallèle avec le Salon national des produits de terroir, M. Omari a affirmé que cette manifestation a mis en avant la biodiversité de l’Algérie à l’instar de la plante du safran qui a une valeur économique importante.

Par ailleurs, M. Omari a souligné le rôle du secteur agricole en termes de création de postes d’emploi, rappelant la prise de mesures relatives à l’octroi de crédits dans le cadre de l’ANEM et de l’ANGEM au profit des jeunes agriculteurs en vue de créer des coopératives agricoles privées au niveau des Hauts Plateaux et du Sud. Le ministre a mis en exergue les efforts des agriculteurs activant dans la filière céréales qui «contribuent à la réalisation de l’autosuffisance en matière de blé dur et d’orge». Le Salon national des produits agricoles de terroir a vu la participation de 150 exposants des quatre coins du pays, toutes filières agricoles confondues. Cette manifestation économique était une opportunité pour mettre en évidence la capacité de production en Algérie en termes de produits agricoles de terroir, a-t-il ajouté, faisant savoir qu’elle a permis d’ouvrir le débat entre chercheurs, producteurs et les différents acteurs du secteur sur les voies et moyens d’augmenter, de diversifier, de valoriser et de promouvoir la production pour arriver à l’exportation. Le Salon national des produits agricoles de terroir était également une occasion aux familles algériennes et aux visiteurs étrangers de prendre connaissance des produits algériens et du patrimoine agricole national.