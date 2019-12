Barrage Soubella de Mâ€™Sila : AccÃ©lÃ©rer la mise en exploitation

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a insisté dimanche dernier à partir de Sidi Aissa (M’Sila) sur l’exploitation rapide du barrage Soubella dans la commune de Magra pour renforcer l’alimentation en eau potable (AEP) dans la wilaya.

Lors de la mise en service d’un réservoir d’eau d’une capacité de 10.000 m3, premier point d’une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, le ministre a souligné «l’importance de la levée des réserves émises et permettre l’exploitation de ce barrage» réceptionné depuis plus de deux ans et actuellement en phase de remplissage. M. Hamam, qui a mis l’accent sur la mobilisation primordiale des ressources en eau disponibles pour réduire le déficit en AEP dont souffre M’sila, a appelé à une distribution «équitable» de ce précieux liquide entre les différentes communes et régions de la wilaya.

Le réservoir d’eau mis en service aujourd’hui, permettra une autonomie de 45 heures à la région de Sidi Aissa au lieu de 36 heures auparavant, selon les explications fournies sur place. La réalisation de cette infrastructure hydrique a nécessité un investissement public de 250 millions de DA et est quotidiennement alimenté depuis le barrage de Koudiet Aserdoune, dans la wilaya de Bouira, a-t-on indiqué.

Le ministre a poursuivi sa visite de travail, hier à M’Sila, en inspectant plusieurs projets relevant de son secteur dans les régions de Boussaâda, Magra, Ouled Sid Brahim et au chef-lieu de wilaya.