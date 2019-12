Grand angle : Renouveau DÃ©mocratique

Dans dix jours, l’Algérie aura rendez-vous avec les urnes. Le processus électoral enclenché le 15 septembre dernier est sur le point d’aboutir avec la tenue du scrutin présidentiel le jeudi 12 décembre. Tout est fin prêt pour ce rendez-vous historique. La campagne électorale qui se poursuit depuis le 17 novembre est à sa dernière semaine. Hormis quelques incidents mineurs qui sont des faits ordinaires, cette phase du scrutin s’est globalement déroulé dans une sérénité totale caractérisée essentiellement par une compétition féroce entre les cinq candidats. A coup de programmes et propositions alléchantes, les postulants à la présidentielle se sont adonnés à une bataille politique sans enfreindre les règles et usages prévues par la loi électorale mais aussi la charte d’éthique signée par les candidats au niveau de l’autorité nationale indépendante chargée des élections. Les débats étaient et sont toujours intenses mais force est de relever que tous les intervenants et acteurs ont scrupuleusement respecté les règles les règles édictées par les textes régissant la compétition électorale. A présent, tout est concentré sur la journée du 12 décembre. Côté candidats, les staffs électoraux s’affairent à finaliser le programme des sorties et meetings inscrits dans l’agenda électoral tandis qu’au niveau de l’autorité nationale indépendante chargée des élections, on s’attelle à parachever les préparatifs matériels, logistique et humaines en prévision de la journée du vote qui s’annonce chargée et intense en activités et déplacements.

A l’heure actuelle, l’objectif essentiel est de tout mobiliser pour réunir les conditions nécessaires et indispensables pour la tenue du scrutin du 12 décembre selon les normes de transparence et de régularité irréprochables. L’ANIE à laquelle échoit la responsabilité d’organiser, superviser et contrôler les élections est consciente de la cette mission historique, celle de réussir à tenir un scrutin qui permettra fin à la crise politique qui perdure depuis dix mois. C’est aussi l’occasion de prouver l’efficacité et la crédibilité des nouveaux mécanismes mis en place dans le cadre d’une nouvelle expérience en matière d’organisation et de contrôle du processus électoral. Une nouvelle approche décidée à l’issue des rounds de dialogue inclusif menés durant l’été passé par le panel conduit par l’ancien président de l’assemblée nationale, Karim Younès. C’est une expérience inédite dans l’histoire du pays puisque c’est la première fois que les élections sont organisées par une instance totalement indépendante dotée de toutes les prérogatives et moyens pour exercer les missions sur toutes les phases du scrutin. La création de cette autorité figure, rappelons-le, parmi les principales revendications émises et ardemment défendues par la classe politique et notamment par les partis de l’opposition. L’institution de cette instance est un gage fort de transparence et de régularité, fortement salué par les acteurs politiques auquel il faut ajouter d’autres garanties offertes par les dispositions de la loi électorale amendée en septembre pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport transmis par le panel chargé du dialogue inclusif.

Le rendez-vous du 12 revêt un caractère particulier puisqu’il constitue la clé de voûte dans le règlement de la crise. La situation politique actuelle exige le retour rapide aux urnes pour permettre au peuple d’exercer sa souveraineté en élisant librement et démocratiquement un nouveau président de la République. Mandaté par le futur chef de l’état aura tous les pouvoirs pour engager les changements et révisions nécessaires pour redresser la situation et fixer le cap pour l’Algérie nouvelle.

M. Oumalek