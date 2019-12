Bordj Bou Arreridj : Accueillir les Ã©lecteurs dans de bonnes conditions

La délégation locale de l’ANIE au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj poursuit ses préparatifs du scrutin du 12 du mois en cours. La délégation qui a désigné 10.583 agents pour encadrer le scrutin a organisé hier une journée d’études au profit de ces derniers. La journée d’études qui a touché également les informaticiens chargés de l’aspect technique de l’opération a permis de donner au public concerné les explications nécessaires pour accueillir les électeurs dans de bonnes conditions et même le comportement à avoir avec les représentants des candidats. Les applications informatiques sur les élections leur ont été communiquées. Avec ce travail les encadreurs devront s’acquitter comme il le faut de mission importante qui consiste dans la maitrise de l’organisation du scrutin. Cette initiative s’ajoute aux actions déjà engagées pour assurer la transparence et l’équité des élections présidentielles du 12 décembre 2019 qui sont les premières à être organisées par l’ANIE. Notons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj compte 458.282 électeurs répartis à travers 354 centres et 1.259 bureaux de vote. L’opération révision des listes électorales a été supervisée par la même autorité rappelons-le également.

F. D.