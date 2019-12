ElÃ©ments de lâ€™ANP : le vote dans les bureaux oÃ¹ ils sont inscrits

Les personnels militaires «exerceront, en tenue civile, leur droit et devoir électoral, par voie directe, à l'instar de leurs concitoyens, au niveau des bureaux de vote dans lesquels ils sont inscrits», lors de l'élection présidentielle du 12 décembre, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de l'intérêt que porte le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) à la réussite des élections présidentielles prévues pour le 12 décembre 2019, dans le respect total de la Constitution et des lois de la République, les personnels militaires exerceront, en tenue civile, leur droit et devoir électoral, par voie directe, à l'instar de leurs concitoyens au niveau des bureaux de votes dans lesquels ils sont inscrits, à travers tout le territoire national», précise le communiqué. Toutefois, les personnels «ne pouvant voter par voie directe, en raison des missions qui leurs sont assignées, ils s'acquitteront de leur devoir électoral par procuration, conformément à la loi organique des élections en vigueur», ajoute la même source. Quant aux personnels militaires se trouvant au niveau des unités de campagne, le MDN indique qu'ils «exerceront leur droit électoral dans les bureaux de vote proches de leur lieu de travail, ou au niveau des bureaux de vote itinérants dédiés à cet effet au niveau des wilayas concernées par cette mesure». Par ailleurs, le Haut commandement de l'ANP souligne que les militaires «sont libres de choisir le candidat qui répond à leurs propres convictions lors de ces élections imprégnées des valeurs de démocratie, de transparence et d'intégrité, reflétant la volonté du peuple et son libre choix». Le MDN affirme encore une fois «prendre toutes les mesures sécuritaires à même de permettre au peuple algérien d'accomplir ce devoir national dans un climat de quiétude et de sérénité».