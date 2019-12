Programmes Ã©lectoraux des cinq candidats : Des rÃ©formes profondes dans plusieurs secteurs

La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 décembre, se déroule dans «des conditions normales» et aucun dépassement n'a été enregistré, a indiqué, dimanche à Alger, le membre de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Rachid Berdane, ajoutant que les saisines reçues par l'ANIE «ont été traitées dans l'immédiat».

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à l'évaluation des deux premières semaines de la campagne électorale au titre du prochain scrutin, M. Berdane a affirmé que la campagne électorale, qui entame sa troisième semaine, se déroule dans «des conditions normales», soulignant que «plusieurs parties misaient sur des incidents qui n'ont pas eu lieu». «Les candidats présentent leur programme à travers toutes les wilayas de manière normale. Ils dialoguent même avec les boycotteurs», a-t-il poursuivi, considérant que «c'est là un point positif à mettre en avant». Concernant les opinions opposées, le membre de l'ANIE a relevé l'importance de respecter les avis de tout un chacun, soulignant que «grâce à la campagne, plusieurs citoyens sont convaincus de l'importance des élections», ajoutant que «les boycotteurs ont le droit de s'opposer pacifiquement dans le cadre de la loi». «Le régime électoral dans son volet pénal ainsi que le code pénal exposent toute personne ayant commis un acte à caractère pénal à des peines», a rappelé M. Berdane.

S'agissant des saisines reçues par l'ANIE depuis le début de la campagne, M. Berdane a fait savoir qu'«elles ont été traitées dans l'immédiat», soulignant que l'Autorité est intervenue dans certains cas, se contentant d'adresser des messages et avertissements aux parties concernées dans d'autres cas». En réponse à une question relative aux agissements de certains citoyens refusant la prochaine élection présidentielle dans la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Berdane a affirmé que «l'ANIE n'impose guère une position unique et reconnait, de ce fait, l'existence des positions opposantes à cette échéance électorale car étant des positions positives au regard de la pratique démocratique». A ce titre, il a souligné qu'il était «inacceptable de recourir à la violence, et qu'il ne faudra pas tolérer ces comportements ou dérapages, car le code pénal est là pour la protection de la société et des élections qui façonnent, à leur tour, le destin de cette société».

Dans le même sillage, il a fait savoir que «les enquêtes sont en cours dans ce sens et que ces personnes ne représentent qu'eux-mêmes» et non pas les habitants de la région, indiquant que «ceux qui recourent à de tels actes seront poursuivis en justice». Le même interlocuteur a appelé, par ailleurs, à «ne pas amplifier ces évènements et à prendre en considération la sensibilité de la région». Revenant sur les débats télévisés prévus entre les candidats, M. Berdane a fait savoir que «les préparatifs sont en cours pour les organiser dans les jours à venir, avant la fin de la campagne électorale», ajoutant que ces débats permettraient aux citoyens de connaître de plus près les programmes électoraux de chaque candidat». Par ailleurs, le chargé de l'information de l'ANIE, Ali Draa a annoncé, dans une déclaration à l'APS, l'organisation par l'ANIE, mercredi prochain à son siège, d'une conférence sur «le rôle de la société civile dans l'échéance présidentielle du 12 décembre 2019», laquelle regroupera les responsables de l'autorité, des représentants de la société civile et des experts, a-t-il dit. Plus explicite, il a précisé que cette conférence abordera le rôle de la société civile dans l'organisation et le contrôle de l'élection présidentielle qui requiert la conjugaison des efforts de tout un chacun en vue de s'acquitter de cette tâche.