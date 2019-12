Mustapha Haddam, porte-parole du candidat : Â«La campagne doit Ãªtre recentrÃ©e sur lâ€™essentielÂ»

Le porte-parole du candidat à la présidentielle du 12 décembre a ouvertement critiqué, dans une déclaration accordée, hier, à la presse, les agissements de «certains» des candidats à la présidentielle, les accusant d’insinuer qu'ils sont soutenus par l’institution militaire, dans une tentative «d’influencer» l’électorat.

Mustapha Haddam n’a pas caché son ire devant les déclarations des mis en cause, qu’il s’abstient d’ailleurs de citer nommément, et a estimé que ces derniers «créent un climat délétère» qui ne garantit pas, selon lui, la tenue d’élections «propres» et «transparentes».

«Depuis le début de cette campagne électorale, notre candidat s’est contenté d’expliquer son programme et de présenter son parcours et sa personne aux Algériens. Nous dénonçons toute personne qui tente, via des déclarations ou d’autres réseaux, de créer un climat de confusion», a affirmé le porte-parole de Belaïd, rappelant les déclarations «claires» du chef d’état-major de l’ANP qui a clairement affirmé que «l’ère de la fabrication des présidents est révolue».

M. M.