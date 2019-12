Sommet mondial sur le climat : Mme Zerouati en Espagne

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zohra Zerouati, prend part, depuis hier dans la capitale espagnole, Madrid, aux travaux de la Conférence des pays parties de l'accord de l'ONU sur les changements climatiques (COP25), en tant que représentante de l'Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Mme Zerouati prend part à cet évènement environnemental mondial, organisé du 2 au 13 décembre sous le slogan "Il est temps d'agir" aux côtés des représentants de 196 pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat, qui auront à débattre les voies et moyens de l'action mondiale pour la préservation de la Terre.

Les interventions prévues lors des travaux de ce sommet mondial devront focaliser sur l'exhortation des Etats signataires de l'Accord de Paris lors de la COP tenue en Pologne à la fin de l'année dernière, à poursuivre les efforts pour la concrétisation des objectifs du Programme de l'ONU pour le changement climatique, et réaffirmer les engagements de tous en vue de réduire les émanations des gaz à effet de serre.

Lors de cette conférence, la ministre exposera les démarches et efforts de l'Algérie face aux changements climatiques et leurs répercussions négatives.

Le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa prend part également à ces travaux.