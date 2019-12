DÃ©faite du FC Nouadhibou face Ã  lâ€™Ã©quipe de Port-SaÃ¯d (3-2)

Le FC Nouadhibou de Mauritanie s’est incliné face à l’équipe Port-Saïd d’Egypte par (3-2) lors d'un match disputé, dimanche soir, au stade Sheikha Ould Bedia de Nouakchott, au titre de la première journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Lors de ce match dirigé par une équipe d’arbitres du Mali, conduite par l’arbitre Bobo Traore, l’équipe égyptienne était la première à avoir inscrit à la 20e minute un but à l’aide de son attaquant nigérian Austin Omoto, avant que l’équipe adverse n’égalise le score à la 46e minute par le joueur Babker Bagili (46 ans).

Par la suite, Yassine Cheikh Wali du club mauritanien a marqué un deuxième but à la 55e, mais Omoto a réalisé le but égalisateur pour Port-Saïd à la 62e minute, avant que son coéquipier Karim Iraki n’inscrit le but de la victoire à la 90e minute. L'autre équipe égyptienne «Pyramids» a décroché, dimanche, une précieuse victoire sur le terrain d'Enugu Rangers du Nigeria par 3-1. Le 8 décembre, le FC Nouadhibou se rendra en Egypte pour affronter les pyramids au titre de la deuxième journée et disputera, le 29 décembre à Nouakchott, le match de la troisième journée contre les Rangers nigérians.