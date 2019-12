UNAF : Le Libyen Abdelhakim Chalmani, Ã©lu prÃ©sident

Le président de la Fédération libyenne de football, Abdelhakim Chalmani, a été élu à la tête de l'Union nord-africaine de football (UNAF), au cours de l'Assemblée générale élective tenue à Tunis, en présence des présidents et représentants des fédérations membres. Selon le site officiel de l'Union, l'ordre du jour de l'assemblée générale a comporté l'adoption du statut unifié des fédérations des zones affiliées à la Confédération africaine de football (CAF) et la validation du programme d'activités de l'UNAF pour l'année 2020 avec, entre autres, des tournois pour les jeunes catégories inclus dans le programme "Fifa For World". En 2020, l'UNAF organisera une série de tournois à commencer par le championnat des sélections féminines en février à Tunis, puis le tournoi des U20 en mars au Maroc, avec la participation de 8 pays (5 de la zone UNAF, 1 d'une autre zone de la CAF, 1 pays du Golfe et 1 pays européen). L'Algérie accueillera, pour sa part, en novembre 2020, un tournoi amical des moins de 18 ans, dans le cadre de la préparation des qualifications de la CAN-2023 des U20, tandis que la Tunisie abritera un tournoi pour les U15 en décembre de la même année, outre l'organisation d'un tournoi interzones pour les U17 ou les U20 et dont la date sera fixée ultérieurement.