MC Alger : Casoni poursuivra sa mission

Pris à partie par une frange de supporters à la fin du match derby face au CRB et verbalement agressé par quelques-uns d’entre eux au moment où il traversait le terrain pour rejoindre le bus de l’équipe, mais aussi au niveau du parking du stade Omar-Hamadi, l’entraîneur mouloudéen, Bernard Casoni, ne s’est pas laissé faire.

Il a répliqué aux intimidations, s’est défendu et a failli en arriver aux mains avec certains supporters excités qui lui ont demandé de démissionner n’était-ce l’intervention de certains membres de la délégation mouloudéene. Suite à quoi, il s’est rendu au commissariat pour déposer plainte contre ceux qui s’en sont pris à lui et a même saisi l’ambassade de France à cet effet. Celle-ci a transmis un courrier à la direction du Mouloudia la priant d’assurer la sécurité de son ressortissant. Par ailleurs, le directeur sportif du club, Fouad Sakhri, et Achour Betrouni se sont réunis avec Bernard Casoni au siège du club. Ils ont discuté pour essayer de trouver des explications sur les raisons de la baisse de régime de l’équipe. Les trois hommes ont donc évoqué les derniers résultats de l’équipe pour voir ce qui n’a pas marché, puisque le MCA, après avoir perdu lourdement contre la JSK at home (3-0), puis gagné face au CABBA (1-0), il essuie une nouvelle défaite devant l’ASO à l’extérieur (1-0) et un semi-échec à domicile face au CRB (2-2). Suite à leur entretien, les deux responsables mouloudéens ont réitéré leur confiance au coach mouloudéen, qui poursuivra son travail à la tête de la barre technique du club algérois. Une bonne chose pour la stabilité de l’équipe.

Casoni a déclaré que le Mouloudia, qui est logé à bonne enseigne, avec 24 points en 12 matches, est bien parti pour jouer le titre, affirmant qu’avec une moyenne de 2 points par rencontre, cela signifie qu’il a le profil d’un champion, tout autant que le CRB qui totalise pour sa part 25 points en autant de matches.

Il a rappelé, par ailleurs, qu’en football, il est impossible de gagner tous les matches et que son équipe a plutôt besoin de sérénité et de confiance pour continuer à aller de l’avant, en précisant qu’il comprenait la déception des supporters, qui aspiraient à mieux, après le nul imposé par le Chabab. il a reconnu que son équipe est passée à côté de la plaque. Enfin, il espère voir celle-ci réagir dès les prochaines rencontres pour reprendre du poil de la bête.

Mohamed-Amine Azzouz