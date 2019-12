Coupe de la CAF, San Pedro FC 0 â€“ Paradou AC 0 : Lâ€™Athletic a bien rÃ©sistÃ©

Le Paradou Athletic Club est revenu de son périlleux déplacement en Côte d’Ivoire avec le point du nul. À l’occasion de la première journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, les coéquipiers de Bouchina ont tenu en échec la formation de San Pedro FC.

Au terme d’une rencontre assez disputée, dominée par l’aspect tactique principalement, les deux teams se sont séparés sur un score de parité vierge. Malgré la chaleur, un taux d’humidité assez élevé, des absences en cascade pour blessures et un arbitrage relativement faible, les joueurs du Paradou ont bien résisté pour enregistrer leur premier point dans cette seconde phase de la compétition. Assez bien organisés sur le terrain et animés par une grande volonté et une détermination remarquable, les poulains du technicien portugais Francisco Châlo ont résisté tant bien que mal aux assauts de la formation ivoirienne, pour rentrer aux vestiaires sans concéder de but. En seconde période, les Algérois se sont distingués par de belles actions de contres, qui auraient bien pu faire mouche. Ils ont cependant failli encaisser un but sur penalty. 53’, l’arbitre de la rencontre, le Burundais Pacifique Ndabihawenimana, accorde un penalty aux locaux suite à une faute de main, dans la surface, du milieu de terrain algérien, Zorgane. L’attaquant de San Pedro, Geyeit, exécute la sentence et se heurte à un Moussaoui des grands jours. Le portier paciste a brillamment repoussé le cuir en corner. Sinon, dans l’ensemble, le Paradou s’est montré solide défensivement, en maintenant le danger loin de sa surface. Un précieux point qui va permettre aux camarades de Bouchina de mieux gérer la suite de la compétition, mais aussi de se ressaisir en championnat et quitter la position de lanterne rouge. «Je suis satisfait du résultat, bien évidement, et du rendement de mes joueurs. Ce n’était pas évident avec de telles conditions climatiques. Ils sont à féliciter pour le match héroïque qu’ils ont produit. Ce point du nul est important pour la suite de la compétition. D’autant plus que nous étions handicapés par l’absence de nombreux titulaires. Il va falloir maintenir cette bonne dynamique en coupe de la CAF et se ressaisir en championnat national», a déclaré le coach du PAC aux médias présents à la fin de la rencontre. De son côté, l’entraîneur de San Pedro FC s’est montré quelque peu déçu de l’issue de la confrontation. «Je pense que nous méritions largement de gagner au vu de la physionomie de la partie. Nous avons dominé notre adversaire.

Malheureusement, nous avons manqué de réalisme pour traduire les nombreuses occasions que nous nous sommes procurées. Nous avons, par ailleurs, manqué un penalty. Dans ce genre de compétition, il faut faire preuve de beaucoup plus d’efficacité. Cela dit, la compétition est encore longue. On a encore le temps de se rattraper. Rien n’est perdu dans cette phase des poules», a tenu à souligner, pour sa part, le technicien tunisien Tarek Jani.

Pour rappel, le PAC évolue dans le groupe «D», en compagnie de San Pedro, du Hassania Aghadir (Maroc) et Enyimba (Nigeria). Lors de la prochaine journée, prévue le 8 décembre, le Paradou recevra le représentant marocain au stade Tchaker de Blida. L’autre rencontre du groupe a tourné à l’avantage de l’équipe de Hassania Agadir, qui a disposé à domicile d’Enyimba par le score de 2 à 0. Les réalisations de cette partie à sens unique sont l’œuvre de Karim El Barkaoui (14’) et Malik Cissé (19’).

Redha M.