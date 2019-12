Libye : Raid sur Tripoli

Au moins cinq civils ont été tués dans des raids aériens dans la nuit de dimanche à lundi derniers contre un quartier résidentiel en banlieue de la capitale libyenne, selon un porte-parole du ministère de la Santé cité par des médias. «Des raids aériens violents contre le quartier résidentiel d'al-Swani ont tué cinq civils et blessé dix autres, dont certains grièvement», a indiqué ce porte-parole, Amin al-Hachemi. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril dernier, début d'une offensive de troupes de l'officier à la retraite Khalifa Haftar, pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Le quartier visé est résidentiel. Il n'y a aucune infrastructure militaire», a précisé M. al-Hachemi. Le GNA a accusé «des drones émiratis» d'avoir mené les frappes contre une zone résidentielle, tuant des civils, «dont une femme et un enfant et blessant plus de 10 personnes». Durant ces dernières 72 heures, deux frappes aériennes ont tué 14 enfants et fait au moins 10 blessés parmi les civils, a annoncé le gouvernement libyen. Les forces gouvernementales ont précisé qu'un bombardement des forces du général Khalifa Haftar, avait tué vendredi neuf autres enfants et deux femmes à Oum al-Aranib (sud). Sur un autre plan, le ministère des Transports du gouvernement libyen reconnu par l'ONU a annoncé dans un communiqué que l'aéroport international Mitiga de Tripoli sera rouvert le 12 décembre. Il avait été fermé en septembre dernier après avoir été touché par des bombardements, tous les vols étant alors redirigés vers l'aéroport international de Misrata, situé à environ 200 km à l'est de la capitale. R. I.