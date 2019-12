UniversitÃ© de Guelma : Concours Â« Ma thÃ¨se en 180 secondes Â» pour sâ€™ouvrir sur la sociÃ©tÃ©

Soixante-deux étudiants en doctorat de différentes spécialités de l'Université de Guelma ont présenté, dimanche dernier, leurs thèses de recherche devant un large public, dans le cadre d’un concours intitulé «Ma thèse en 180 secondes», visant à «ouvrir l'université»sur la société». À ce propos, le recteur de l'université 8-Mai-1945, Salah Agoun, a affirmé à l’APS, en marge de ce concours tenu dans la salle des conférences de la bibliothèque centrale de la même université, que cette initiative, «la première du genre au niveau national», a pour but d'aider les jeunes universitaires à développer leurs compétences pour partager efficacement leurs travaux avec le grand public et les encourager à traduire leurs travaux de manière à pouvoir être exploités par tous.

Ce même responsable a ajouté qu'un jury composé de chercheurs notamment a été mis en place pour évaluer les exposés des doctorants présentés de manière claire et succincte, en arabe, français et anglais, soulignant que des prix symboliques seront décernés aux trois lauréats qui auront développé le meilleur exposé. Les doctorants de diverses disciplines de recherche ayant participé à cette manifestation avaient chacun 3 minutes pour présenter leur exposé, un réel défi pour les participants qui devaient simplifier au maximum leur projet de recherche et parfaire leurs aptitudes en communication et en vulgarisation, face à des étudiants et des personnes extérieures à l’université venues assister au concours. L’initiative, bien accueillie par les présents, qu’il s’agisse de la famille universitaire ou du grand public, a été considérée comme un moyen efficace de faire connaître les recherches et les thèses de l’université pouvant servir dans les domaines industriel et technologique nécessaires à l’économie nationale.