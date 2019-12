AlgÃ©rie - ONU : Signature du Cadre de coopÃ©ration stratÃ©gique rÃ©visÃ©

Le ministère des Affaires étrangères et le Bureau de la coordination du système des Nations unies en Algérie ont procédé hier à la signature du Cadre de coopération stratégique (CDCS) du système des Nations unies (SNU) avec l'Algérie 2019-2021 dans sa version révisée. Ce cadre de coopération stratégique 2019-2021, signé au siège du ministère des Affaires étrangères, est "le résultat de la revue à mi-parcours 2016-2020, engagée depuis septembre 2018". Il a été adopté dans le cadre d'une "approche consensuelle et participative" ayant impliqué tous les départements ministériels et institutions nationales, lors d'une réunion du Comité exécutif du CDCS, le 13 novembre 2019.

Il constitue "l'outil principal de programmation des activités opérationnelles des agences, fonds et programmes du système des Nations unies activant en Algérie". Ce dernier a retenu comme axes de coopération la réalisation des principaux objectifs tracés avec le système des Nations unies, à savoir : "œuvrer pour l'appui à la diversification de notre économie ; soutenir le développement social ; renforcer la place de la femme dans la société, et améliorer la protection de l'environnement et la bonne gouvernance".

Ce cadre signé donnera ainsi une "nouvelle impulsion" à l'appui fourni par le système des Nations unies aux efforts du Gouvernement algérien dans sa politique de développement visant l'atteinte de l'Agenda de 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).