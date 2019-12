7 terroristes neutralisÃ©s en Novembre : Les plans terroristes mis en Ã©chec

Cinq terroristes ont été abattus et deux autres ont été capturés, durant le mois de novembre, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un bilan opérationnel mensuel, rendu public hier. En effet, grâce au travail de renseignement, les détachements de l’ANP ont réussi à neutraliser des terroristes vétérans, lors des opérations de ratissage et dans des embuscades, dans les anciens maquis des groupes terroristes notamment à Tipasa. Deux autres terroristes ont été arrêtés dont un étranger à Oued Souf au sud-est du pays.

De même, l’exploitation efficiente des informations a permis le démantèlement de réseaux de soutien aux groupes terroristes, composés de 34 individus. L’Armée a déjoué également, des tentatives de ralliement aux groupes terroristes activant au Sahel, pour reconstituer le réseau, notamment suite à un nombre record des redditions ayant permis d’anéantir le noyau dur de ces groupes au Sahel .

En outre, le recours aux drones «made in Algeria» par l’ANP, dans la lutte antiterroriste, s’est soldé, durant le mois dernier, par la destruction de 34 casemates de terroristes, a ajouté la même source.

Ces opérations ont permis de déjouer des tentatives de redéploiement des groupes terroristes et la restructuration des phalanges pour réactiver l’activité terroriste, notamment suite aux coups durs portés par l’ANP qui a déjoué la reconstitution du groupe Daech en Algérie. Ces résultats reflètent l’efficacité du travail de renseignement et le renforcement des capacités opérationnelles des unités d’interventions. L’Armée a également mis en échec des plans d’attentats terroristes à l’explosif. En un mois, 43 bombes de confection artisanale et plus de 79 kilogrammes de substances explosives ont été saisies, dans des abris pour terroristes. Selon la même source, les détachements de l’ANP déployés notamment aux frontières Sud, ont saisi un lot important d’armes lourdes de guerre, bien dissimulées dans des caches. Selon le bilan du MDN, il s’agit entre autres de 7 armes Kalachnikov, 44 fusils et 1 RPG 7. Le bilan a fait ressortir également les efforts des détachements de l’ANP dans la sécurisation des frontières notamment dans la lutte contre le crime organisé, le narcotrafic et la criminalité transfrontalière.

Selon le bilan du MDN, 29 narcotrafiquants ont été arrêtés et 337 contrebandiers interpellés au niveau des frontières. Lors de ces opérations, une quantité de plus de 35 quintaux de kif traité et 80.000 comprimés psychotropes, ont été saisis notamment dans des opérations combinées avec les autres services de sécurité. Par ailleurs, la vigilance des Gardes côtes, a permis de déjouer 52 tentatives d’émigration clandestine et le sauvetage de 22 personnes, en détresse, en mer.

Neïla Benrahal