Sfisef : Nouvelle impulsion Ã  lâ€™Ã©conomie locale

La population de Sfisef exprime sa joie suite aux décisions du Conseil des ministres relatives à la création de 44 wilayas déléguées. Sfisef a été promue à ce rang et va bénéficier de projets d’équipement et de structures publiques à même de servir de fondement pour l’exploitation de ses ressources et la promotion de sa vocation essentiellement agricole, même si le secteur touristique peut susciter l’investissement de par l’existence de paysages panoramiques. Ce nouveau statut est effectivement assimilé à une véritable option pour le décollage de cette circonscription. Des terres d’une extrême fertilité pour développer toutes les cultures et lancer une industrie agro-alimentaire avec de nombreux emplois à la clé. Autant d’atouts et de potentialités à exploiter et à rentabiliser pour faire de cette région une zone prometteuse à la grande joie de sa population si attachée à son authenticité et reconnaissante à l’attention accordée par l’Etat à son épanouissement.

Parallèlement à cet évènement, les citoyens ont manifesté leur soutien au processus électoral et ont rendu hommage à l’ANP pour réitérer son engagement à défendre une ligne de conduite balisée par la révolution de Novembre et à perpétuer le serment aux martyrs. L’histoire de la résistance de cette région relève de cette conformité à l’esprit et à la mentalité d’une population où l’orgueil guide les comportements.

A. Bellaha