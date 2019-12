ConfÃ©rence sur la discrimination basÃ©e sur le genre : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la nation Ã  Amman

Une délégation parlementaire représentant le Conseil de la nation, prendra part, les 1er et 2 décembre, à Amman (Jordanie) à une conférence parlementaire sur la discrimination basée sur le genre - rencontre des parlementaires arabes. La conférence est organisée par la coalition des femmes parlementaires arabes, en coordination avec la chambre des députés jordanienne. L'ordre du jour de la conférence comprend l'examen de plusieurs thèmes notamment "l'action du Parlement dans la promotion des droits de la femme", "l'action des associations dans la lutte contre les violences à l'égard de la femme et la promotion de ses droits" et "la discrimination basée sur le genre en Jordanie : études de comparaison".

La délégation du Conseil de la nation est composée de la vice-présidente du Conseil de la nation, Louisa Chachoua et de la sénatrice Mokhtaria Chentouf.