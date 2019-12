Droits de lâ€™Homme : Le rapport annuel 2018 remis aux MM. Goudjil et Chenine

Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, qui lui a remis le Rapport annuel sur les droits de l'homme en Algérie, au titre de l'année 2018.

Le rapport consacre l'Algérie comme un Etat ayant réalisé des résultats concrets en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, un Etat qui œuvre constamment à réaliser davantage de progrès dans ce domaine et à tous les niveaux".

De son côté, le président par intérim du Conseil de la nation a appelé à "poursuivre l'appui et la consolidation du travail effectué par toutes les institutions en charge du domaine du développement et de la réactivation des mécanismes relatifs à la protection et promotion des droits de l'homme dans notre pays et à leur permettre d'occuper une place pionnière".

"Un Etat qui n'a jamais négligé la prise en charge des droits de l'homme, consacrés dans la Proclamation du 1er Novembre 1954" qui est, a-t-il rappelé," le référent en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans notre pays".

"La destinée des Algériennes et des Algériens est de poursuivre la persévérance et le travail pour être au premier plan dans tous les domaines, y compris les droits de l'homme", a insisté M. Goudjil.

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a reçu, hier, le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, qui lui a remis le rapport annuel sur les droits de l'homme.