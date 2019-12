Abdelmadjid Tebboune Ã  Ouargla : Â« Lâ€™ingÃ©rence du parlement europÃ©en est un complot Â»

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Très investi dans ses activités électorales, le candidat indépendant à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, est toujours favorablement accueilli dans ses déplacements dans différentes wilayas. Ce qui fut le cas, hier à Ouargla, où il a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part des ses sympathisants et adhérents, ainsi que des notables locaux.

Dans son meeting électoral qu'il a animé à la maison de la Culture, sise au chef-lieu de la wilaya, Tebboune a de nouveau dénoncé l'ingérence du Parlement européen rejetant sa résolution adoptée sur la situation interne en Algérie. Une ingérence qui est, selon lui, «soigneusement préparée pour déstabiliser le pays, nuire aux institutions du pays et perturber le processus électoral pour la présidentielle». «Il est question bel et bien d'un complot ourdi contre l'Algérie», tonne le prétendant à la magistrature suprême.

Rappelez-vous, poursuit-il, «ce complot a été déjà clairement dénoncé par le chef d'état-major de l'ANP, dans l'un de ses discours». Il rendra ainsi un hommage appuyé au Haut commandement de l'institution militaire, pour sa mobilisation quant à mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation qui ont ciblé le pays durant ces derniers mois.

Tebboune se dit outré de constater que les eurodéputés, y compris les français, qui ont été à l'origine de la dernière résolution concernant l'Algérie, feignent d'ignorer le soulèvement ayant ébranlé leurs rues et villes, pour oser s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Il rappelle, à cet effet, que les émeutes des gilets jaunes en France «ont provoqué 11 morts parmi les manifestants, auxquels s'ajoutent 4.400 blessés, sans oublier l'attestation de 2.000 personnes. Tout cela, les eurodéputés ne l'ont pas vu», s'emporte le candidat Tebboune

Plus direct, il appelle les élus européens à s'intéresser davantage aux crimes «barbares» perpétrés par Israël à l'encontre de Palestiniens innocents. M. Tebboune s'est interrogé sur «la raison de l'ingérence du Parlement européen dans la question algérienne, et son Hirak populaire, pacifique depuis ses débuts en février dernier, comparativement à ce qui se passe lors des manifestations des gilets jaunes en France». Saluant le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) qui «fait face à tous les complots visant déstabilisation du pays», M. Tebboune a appelé à une participation «massive» à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, étant, a-t-il ajouté, «l'unique moyen pour résoudre la crise» que vit le pays depuis des mois.



Ouargla, ville aux mille facettes, potentialités et insuffisances



«Ouargla est la mère du Hirak», a martelé le candidat Abdelmadjid Tebboune, sous les applaudissements nourris d'une foule nombreuse que la salle ayant abrité son meeting avait du mal à contenir. Il a ainsi rappelé les manifestations pacifiques de la jeunesse d’Ouargla qui ont marqué le devant de l'actualité nationale, en 2012 et 2013. « Une jeunesse minée par le chômage et la malvie sociale qui, durant cette même période évoquée, tenait régulièrement des rassemblements et des marches pacifiques pour dénoncer le mépris et la marginalisation dont elle se disait victimes en matière d'intégration professionnelle, comme il le dit, affirmant au passage : «Je n'ai jamais été satisfait des conditions de sous-traitance qui étaient imposées dans le domaine de l'emploi pour les jeunes d’Ouargla.»

S'engageant à veiller «personnellement» à la résorption définitive du chômage dans cette région dont provient l'essentiel des ressources en hydrocarbures, il promettra, dans ce cadre, de doter la wilaya d'instituts de formation dans les métiers pétroliers à même d'optimiser les compétences de la jeunesse locale dans ce même domaine.

Tebboune a aussi mis en relief la nécessité d'insuffler une véritable dynamique de relance de l'activité de l'agriculture à Ouargla. Il a par ailleurs mis en avant la prise en charge des couches défavorisées, inscrite, fait-il savoir, comme une nécessité de l'heure dans son programme électoral.

Il s'engage, à ce titre, à revaloriser la pension allouée aux handicapés, tout comme il promet de mettre en place des mécanismes qui sont à même de préserver le pouvoir d'achat des Algériens qui ne cesse de dégringoler, compte tenu, dit-il, de la dévaluation du dinar. Il promet aussi des mesures en faveur de la femme au foyer, pour permettre à celle-ci d'exercer une profession pérenne. «La jeunesse est les couches défavorisées sont les priorités de mon programme», a-t-il encore insisté, rappelant, entre autres, que «la résolution de la crise de logement figure aussi parmi ses 54 engagements électoraux».

Il en est de même pour l’établissement d’une «politique étrangère dynamique et proactive» qu’il a l’intention de promouvoir, à travers la «révision des objectifs et des missions classiques de la diplomatie algérienne (relations bilatérales et multilatérales)». L’ancien Premier ministre préconise également d’installer une «diplomatie économique offensive au service du développement national et des entreprises et investisseurs publics et privés».

Il a également prôné le lancement d’une «diplomatie culturelle et cultuelle au service du rayonnement national», mettant l'accent aussi sur «la protection et la promotion d'une communauté nationale à l'étranger et d'une diaspora pleinement impliquée dans le renouveau national»

«Avec moi, et si je suis élu, la dignité de l'Algérien ne sera jamais à la traîne !» a-t-il promis.

