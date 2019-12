Abdelaziz BelaÃ¯d Ã  Biskra : Â« Lâ€™autosuffisance alimentaire, synonyme dâ€™une souverainetÃ© rÃ©elle Â»

De nos envoyés spéciaux : Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

A Biskra, Abdelaziz Belaïd du front El Moustakbel a considéré que l’agriculture est la seule méthode pour assurer l’autosuffisance alimentaire, estimant qu’il est important de réaliser des chambres froides et de mettre à disposition des jeunes tous les moyens pour la création de coopératives et d’entreprises pour permettre de réussir les projets.

Toujours en matière d’agriculture, Belaïd évoquera la vocation de la wilaya de Biskra à savoir la culture de la datte qui n’est pas «vraiment» connue à l’international, a-t-il regretté. «Il est vital par conséquent de créer un institut national de recherches scientifiques dans la filière des dattes. Ce qui permettra un meilleur processus de production et d’exportation de ce produit phare de la région des Ziban mais aussi de trouver des solutions et des médicaments pour contrer les maladies qui touchent grandement la datte algérienne», a-t-il expliqué. Aussi, l’orateur a promis de mettre en place s’il est élu le 12 décembre prochain, une caisse nationale d’aide à l’agriculture dans les régions du sud du pays. Le plus jeune candidat au scrutin présidentiel s’est engagé par ailleurs à «combattre» les corrompus et à «éliminer» la bureaucratie et toute sorte de corruption. «Plusieurs parties guettent l’Algérie à travers des pratiques dont le but est d’arrêter son train de développement et sa stabilité. Ces élections seront justement la seule solution pour parvenir à la stabilité politique et bâtir une économie forte», a-t-il plaidé. Sur un autre volet, il a mis en avant l’importance des assemblées populaires communales dans la gestion des communes afin de pourvoir développé «réellement» les collectivités locales. «Il est primordial de donner aux P/APC toutes les prérogatives pour gérer les problèmes des citoyens», a-t-il insisté en qualifiant la commune de «petite République».

Le président du front El Moustakbel a insisté une fois de plus sur le fait que «l’avenir économique n’est pas la rive nord de la Méditerranée mais se trouve en Afrique» et a appelé à ouvrir de «nouvelles» routes pour l’exportation des produits algériens et faire de même avec l’importation de la marchandise africaine.

Profitant de cette opportunité, il a salué les marches organisées samedi dernier dans plusieurs wilayas du pays pour dénoncer l’ingérence étrangères et appuyer l’organisation des élections présidentielles. «Je ne crois pas que le citoyen jaloux de l’avenir de l’Algérie permettra à d’autres de semer la division au sein de son pays», a-t-il considéré.

Pour Belaïd, il est «indispensable» de «consulter», via un référendum, le peuple sur toutes les questions «importantes» qui concernent l’Algérie afin de «l’impliquer» dans la gestion du pays. Il a promis sur un autre registre aux habitants de la wilaya de Biskra qu’il «remettra en route» la roue du développement en donnant «plus» de considération à la ressource humaine avec de «simples» mécanismes et réitéré son attachement une fois de plus au dialogue qui demeure, selon ses dires, la «solution» de sortie de crise de la politique actuelle. «Il faut ouvrir le dialogue avec toutes les catégories de la société afin d’éradiquer les mines politiques qui guettent notre pays et édifier un Etat fort de ses hommes», a-t-il insisté, affirmant à la fin que la prochaine étape consiste à mettre en place des institutions «fortes», dotées de pouvoirs «réels» et «non gérées» par une administration dont le seul souci est de mettre les «bâtons» dans les roues des «véritables» défenseurs d’une Algérie «nouvelle» et «développée».

M. M.