Abdelkader Bengrina Ã  Biskra : Promotion de lâ€™agriculture saharienne

De nos envoyés spéciaux : Tahar Kaïdi et Akram Asselah

A Biskra, Abdelkader Bengrina a qualifié hier lors d’un meeting, de «corrompus» les anciens décideurs qui ont saboté l’économie en procédant «à la privatisation des entreprises publiques» et a promis, s’il est élu, d’ouvrir une enquête sur ce dossier et de traduire en justice les responsables de détournements.

Après avoir fustigé l’octroi de licences d’importation de fruits et légumes alors que les agriculteurs rencontrent des difficultés, il a ajouté que cette politique «ne sert aucunement l’intérêt du pays».

Bengrina axe son programme électoral sur une stratégie de priorités sectorielles à travers l’orientation des investissements vers les secteurs sous-tendant le développement, dont la promotion de l’agriculture pour augmenter sa contribution au produit intérieur brut (PIB) et son quota en exportation ainsi que l’amélioration du climat des affaires pour attirer l’investissement dans ce domaine.

Justement, s’agissant des richesses de la région notamment le potentiel dattier «Deglet Nour», principale richesse de la région, il dira que celle-ci représente 40% de la production nationale, couvrant 37 wilayas du pays. Deglet Nour est une variété de dattes originaire de Biskra, engrangent des recettes énormes «c’est un produit de qualité mais peu valorisé et moins connu par les populations algériennes», a-t-il regretté avant de s’interroger sur l’absence d’un institut spécialisé dans l’étude et la promotion de cette variété de dattes.

Dans ce sens, il promet, s’il est élu président de la République, de régler les difficultés rencontrées par les agriculteurs de l’agriculture et ce en proposant notamment la création du guichet unique pour l’investissement agricole et les contrats de jouissance».

Dans l’esprit de Bengrina, toutes ces mesures visent à réaliser un seul objectif l’autosuffisance et la libération du pays de là dépendance». «Comment se fait-il qu’après 57 ans d’indépendance, le pays reste toujours dépendant ?», s’est-il interrogé.

Le politicien a affirmé que «les responsables sous-estiment les compétences, les richesses et les potentialités du pays à cause de leurs incompétence et mauvaise gestion».

Le candidat Bengrina estime «illogique « la décision des pouvoirs publics de laisser tomber le projet d’implantation de 20.000 millions de palmiers-dattiers et son remplacement par un autre projet consistant à produire la vigne. Le président du Mouvement El-Bina a enfin proposé dans son programme, la création de centres spécialisés dans la recherche scientifique répondant aux spécificités de chaque région du pays.

Il s’est engagé aussi à mettre en valeur et à tirer profit des résultats de la recherche scientifique selon les exigences du développement et à œuvrer sérieusement pour le retour des compétences scientifiques se trouvant à l’étranger. Ceci, d’autant que, selon lui, l’Algérie «dispose de toutes les capacités, de centres d’accueil, d’intelligence et d’excellence, à même d’assurer sa transition vers l’économie du savoir et de la connaissance pour accroître la croissance», a-t-il soutenu, imputant le déficit actuel dans la croissance à l’économie de rente, à «l’autocratie et au totalitarisme qui ont eu pour conséquence la migration des cerveaux. C’est pourquoi, nous devons mettre la main dans la main pour faire sortir l’Algérie de sa crise multidimensionnelle.

T. K.