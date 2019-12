Ali Benflis Ã  Mila et Ã  Jijel : Â« Lâ€™Ã©tat national sauvÃ© par lâ€™ANP Â»

De notre envoyé spécial : Sami Kaïdi

Pour sa quinzième journée consécutive, le candidat à la magistrature suprême, M. Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale en se rendant à Mila, où il a animé un meeting au niveau de la maison de la Culture de cette ville de l’est du pays. S’exprimant, à cette occasion, il a indiqué que «ce qui nous rassemble est l’amour de l’Algérie et de son emblème, que l’on veut voir flotter toujours plus haut».

Apparemment fort satisfait d’avoir été favorablement accueilli, il dira : «Je suis venu vous présenter un projet d’espérance à même de faire sortir la nation de cette crise», a-t-il fait savoir avant de rappeler que depuis 2014, il a publiquement prévenu que «des forces extraconstitutionnelles tentent de mettre la main sur l’État national en touchant à ses composantes, avec la complicité, enchaîne-t-il, de forces étrangères». «Cependant l’Algérie et l'État national ont été sauvés, par la grâce d’Allah et de l’ANP, digne héritière de l’ALN. En effet, l’institution militaire et son haut commandement ont mis hors d'état de nuire les têtes de la Issaba. Le peuple et son armée ont, d'ailleurs, donné une formidable leçon, au monde entier, de patriotisme et de cohésion», s'est-il réjoui avant d’assurer que son programme électoral promeut le rassemblement. Le candidat a, par ailleurs, mis en évidence l’impérieuse nécessité de rétablir la souveraineté du peuple par le biais de l’instauration de plusieurs mécanismes à même de renforcer les institutions et rétablir la confiance entre gouvernés et gouvernants. Évoquant le volet économique de son programme, il a affirmé que le capitalisme sauvage ne fait pas parti de «notre culture». Toutefois, il a appelé à libérer les initiatives et à dépolitiser l’acte économique. «Je prône la mise en place d’une économie de marché éminemment sociale qui devra lutter implacablement contre la corruption. Il faut mettre un terme à l’octroi d’avantages entre copains et coquins», a-t-il insisté avant d’affirmer que le pays des moudjahidine et des chouhada doit «assurer» un partage équitable des richesses nationales. «Si le peuple algérien m’accorde sa confiance le 12 décembre prochain, j’ouvrirai plusieurs dossiers pour renforcer le pouvoir d’achat au profit des nécessiteux et de la classe moyenne», a-t-il précisé avant de soutenir, dans ce sillage, qu’il faut rapidement accompagner les bénéficiaires des contrats pré-emplois pour qu'ils puissent trouver rapidement un emploi à la hauteur de leurs compétences.



À l’adresse des députés européens : « Occupez-vous de vos affaires ! »



«Il faut redonner de l’espoir à notre jeunesse et ouvrir avec eux un dialogue franc et direct en vue de les intégrer professionnellement», a-t-il mis en exergue non sans déclarer que plusieurs secteurs prometteurs peuvent être des réservoirs pourvoyeurs d'emplois telles que le développement des start-up, de l’industrie et des filières agricoles qui ont un besoin constant de sang neuf. «C’est par l’écoute et l’accompagnement régulier que l’on pourra assurer à l’Algérie un décollage socio-économique», a-t-il martelé sous les applaudissements de la salle.

Dans ce contexte, Ali Benflis a pris l'engagement de s'assurer que l’ensemble des postes à responsabilité soient pourvus par des personnes à l’intégrité irréprochable. Le président de Talaie El Houriyat a, d’autre part, annoncé que l’unique voie de sortie de cette crise passe par la tenue de l’élection présidentielle qui aura lieu dans une dizaine de jours et qui sauvera l'Algérie en barrant la route définitivement «aux résidus de la bande». Le candidat est également revenu sur la dernière ingérence «éhontée» du Parlement européen pour la condamner, une nouvelle fois.

«Les affaires internes de l’Algérie sont gérées par l’État national algérien nous sommes indépendant et souverains, et nous n’avons besoin d’aucun conseil de votre part. Occupez-vous de vos affaires ! Nous avons bâti, avec le sang de nos glorieux martyrs, un État qui survit aux hommes et aucun Algérien n’accepte cette attitude arrogante de votre part», s’est-il, fermement, écrié avant de révéler que «grâce à la force de notre peuple et à celle de nos forces armées nous sommes près à faire face à toutes les tentatives malveillantes». Sur un autre registre, le candidat est revenu sur la thématique de l’enseignement et de l’éducation nationale. Il a prévenu que ce secteur, ô combien sensible, ne doit pas attenter aux constantes nationales. «Les valeurs du peuple algérien devront être respectées et protégées. Je vous assure que je serai un défenseur de l’identité nationale et de nos fondamentaux», a-t-il assuré avant de rendre hommage, à l’action des oulémas algériens qui ont combattu «culturellement» le colonialisme. Il a, d’autre part, appelé à l'utilisation des dernières technologies dans l'enseignement pour, dit-il, «maximiser l’interaction et favoriser l’émulation entre élèves».

A la fin de son discours, Benflis a évoqué la nécessité de décentraliser et de déconcentrer pour combattre la bureaucratie. «L'Algérie est un continent. Aussi, il faut que les citoyens puissent accomplir, certaines démarches administratives au niveau de leurs wilayas respectives», a-t-il révélé avant d'appeler à l'adoption de la bonne gouvernance dans l'action publique et à la gestion avec efficience des deniers publics. «La gestion de l’argent public est un véritable sacerdoce», a-t-il conclu avant de se rendre à Jijel où il a animé, en début d'après-midi, son second meeting de la journée.

S. K.