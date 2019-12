Batna : Soutien aux Ã©lections et Ã  lâ€™institution militaire

Des citoyens ont organisé samedi à Batna une marche populaire de soutien au processus électoral et à l’institution militaire, a-t-on constaté. Partie de la place de la concorde à proximité de la mosquée 1er Novembre 1954, la marche s’est dirigée vers la place des Martyrs au centre-ville où le président de l’APC de Batna, Noureddine Melakhessou a lu une motion de soutien à l’Armée nationale populaire saluant son rôle efficace et appelant à une participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Il est notamment affirmé dans cette motion «oui à l’édification d’une Algérie sécurisée et stable. Nous sommes fiers des réalisations de l’Armée nationale populaire qui a été la soupape de sécurité durant cette phase sensible et qui a fait de l’Algérie un pays sécurisé, stable et imperturbable devant les manœuvres des ennemis et des comploteurs». Les manifestants de tous les âges avec une présence remarquée de moudjahidine ont levé des slogans appelant à une participation forte à l'élection prochaine et rejetant toutes les formes d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays. Ils ont scandé notamment «Vive l’Algérie» et «Armée et peuple frères».