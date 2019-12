Campagne Ã©lectorale : Des plans pour booster le dÃ©veloppement

De nombreux partis ont appelé samedi à une forte participation aux présidentielles considérant que c’est la meilleure réponse au Parlement européen. Le secrétaire général du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad a estimé, samedi, à Oran, qu’aller massivement aux urnes le 12 décembre à l’occasion de l’élection présidentielle est «la meilleure réponse au Parlement européen». Animant un meeting au centre culturel Gherras-Bouazza à Es Sénia (Oran) en faveur du candidat aux présidentielles, Ali Benflis dans le cadre de la campagne électorale, M. Haddad a souligné «nous n’acceptons aucun député du Parlement européen ou étranger à s’ingérer dans les affaires de l’Algérie». «L'élection présidentielle est devenue une nécessité absolue car l’Algérie est ciblée dans sa stabilité et son unité», a-t-il déclaré, saluant la réaction officielle de l’Etat algérien envers l’ingérence du Parlement européen dans les affaires algériennes. M. Abdellah Haddad a également valorisé la sortie du peuple algérien samedi dans marches populaires pour dénoncer cette ingérence. Le président du FMN a exprimé son souhait que les élections du 12 décembre prochain puissent ouvrir des perspectives de «réédification des institutions du pays» notamment les assemblées élues et former un gouvernement de compétence nationales, ce que le candidat Ali Benflis s’engage à concrétiser en cas de son élection, relève-t-il .

Un début de solution de sortie de crise



Le président du parti (Voix du peuple), Lamine Osmani, a aussi affirmé à Ain Témouchent que «l'élection constitue un début de solution de sortie crise».

Présidant un regroupement des cadres de sa formation politique à Ain Témouchent, M. Osmani a souligné que «l'élection est un début de solution pour éviter un vide constitutionnel et s’éloigner de la crise politique». «Nous devons assumer nos responsabilités devant l’histoire, Allah et notre nation et aller aux urnes pour choisir le candidat le plus adapté et le meilleur», a-t-il déclaré. Lamine Osmani a ajouté «nous avons besoin d’un dialogue sérieux et responsable privilégiant l'intérêt suprême du pays de préserver les acquis pour lesquels se sont sacrifiés des millions d'Algériens».

A propos de la position de son parti vis-à-vis des candidats à la présidentielle du 12 décembre, le président du parti Sawt El Chaâb s'est contenté de dire «lorsque nous verrons qu'un programme politique a une vision pragmatique et réalisable, nous prendrons une décision».

Par ailleurs, M. Lamine Osmani a exprimé le rejet de sa formation politique de la position du Parlement européen qui constitue, a-t-il dit, «une ingérence dans les affaires intérieures de l’Algérie».

Quant au président du Front national de la justice sociale (FNJS), Redouane Khelif, il a insisté à Sidi Bel-Abbès sur la nécessité d'une forte participation à la prochaine élection présidentielle pour élire un président de la République.

Redouane Khelif a appelé, lors d'une rencontre avec les membres du bureau de wilaya de son parti, les citoyens, notamment les jeunes, à marquer cette échéance électorale, qui constitue «la voie pour la préservation de la stabilité et de l'unité du pays», par une forte et efficace participation. Relevant l'importance de la prochaine présidentielle, il a déclaré : «Nous sommes engagés à être fidèles aux chouhada et à préserver leurs sacrifices pour que les générations montantes vivent dans la souveraineté et la stabilité».

Il a appelé à faire de ce rendez-vous électoral «un point de démarrage de l'Algérie vers des perspectives de développement pour sa prospérité, et sa position de leadership parmi les nations». M. Khelif a saisi cette occasion pour dénoncer l'ingérence «outrageuse» du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, la qualifiant de «provocation sans fondement». Le président du FNJS a salué la réaction officielle de l'Etat algérien «qui dénote de la sagesse de notre diplomatie face à ce type d'actes qui est loin de toute crédibilité». «De tels agissements irresponsables renforcent notre détermination à préserver notre unité», a-t-il déclaré.