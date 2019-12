SociÃ©tÃ© civile : appel Ã  une participation massive

«L’élection présidentielle du 12 décembre représente l’unique solution démocratique réaliste pour sortir de la crise que vit le pays depuis des mois», a affirmé M. Karoun Tahar, président de l’Organisation nationale de solidarité associative (ONSA).

Animant un débat sous le thème «la société civile pilier de la démocratie en Algérie», au forum du quotidien Echaâb, M. Karoun a insisté sur «l'impératif d'organiser une élection présidentielle libre, régulière et transparente», et cela, à travers la prise de mesures visant à assainir le climat général, regagner la confiance des Algériens et satisfaire toutes les revendications du Hirak. «Il faut respecter les revendications du peuple qui appelle depuis février dernier, au changement global et au départ de tous les symboles de l'ancien régime», a-t-il dit.

Le président de l’ONSA a mis l'accent sur l'importance du travail du mouvement associatif avec les institutions de la République pour mettre en échec les tentatives de déstabilisation, dont fait l’objet l’Algérie «Notre pays est menacé de l’extérieur», a-t-il dit, avant d’appeler à la mobilisation générale de la société sans exception, pour constituer un front national intérieur et faire face à ces attaques, «qui ne cessent de nous assaillir».

Il a donc, insisté sur l’impératif de répondre à l'appel de la nation et cela, par la participation massive, à la prochaine élection présidentielle et choisir parmi les cinq candidats, l'homme le plus apte à diriger l'Algérie et son peuple durant la prochaine étape.

M. Karoun a exprimé son total et indéfectible soutien à l’armée nationale populaire et salué tous les efforts consentis dans l’objectif d’accompagner pacifiquement le mouvement populaire. «En tant que mouvement associatif, nous exprimons notre gratitude à l’Institution militaire qui est demeurée fidèle aux principes de Novembre et qui a accompagné et protégé le Hirak populaire depuis ses débuts, pour veiller à la sécurité et l’unité du pays» a-t-il souligné.

Dans ce sillage, il a tenu à saluer «la position du peuple algérien qui refusant toute ingérence étrangère, est déterminé à opérer le changement par les moyens pacifiques et d'appliquer les articles 7 et 8 de la Constitution, à savoir aller vers une élection libre et transparente pour élire un nouveau président le 12 décembre prochain».

De son côté, le sociologue Mohamed Taïbi, a fait savoir que les résolutions du Parlement européens ne sont que des affluents de la pensée coloniale raciste qui ne reconnaît pas l'Algérie en tant que pays souverain, ni son histoire et son identité. «Ses détracteurs tentent inlassablement de diviser le peuple avec des éléments infiltrés dans les différentes organisations de la société civile», a déploré M. Taïbi. L’hôte d’Echaâb a insisté, dans ce contexte, sur la nécessaire implication de la société civile dans la réalisation du développement, auquel aspire tant le peuple, et la préservation de la sécurité et de la stabilité, outre la participation à la formulation de propositions pour la transition vers une nouvelle étape en vue d'opérer le changement global dans tous les domaines. Le sociologue a appelé par là, à faire de la prochaine échéance électorale «un succès» et de choisir le nouveau président en toute transparence et démocratie. «Le prochain président doit être capable d'engager des réformes profondes et globales dans différents domaines, de procéder à la révision de la Constitution et des lois et d'édifier un Etat moderne auquel aspire des millions d’algériens», a-t-il ajouté l’enseignant universitaire. Toujours dans le même ordre d’idées, Mohamed Taïbi a considéré que «la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie ne peut être acceptée, surtout qu’elles émanent d’agendas étrangers qui escomptent dicter à l'Algérie sa ligne de conduite dans ce cas de figure : «nous espérons que le peuple algérien donnera au monde une leçon à travers sa participation massive à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain», a-t-il conclu.

Sarah Benali Cherif