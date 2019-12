DÃ©bat tÃ©lÃ©visÃ© entre les candidats : La date du 6 dÃ©cembre, Ã©voquÃ©e

Pour la première fois en Algérie, des candidats aux élections présidentielles acceptent de se confronter dans un débat télévisé. Cette confrontation très attendue par l’opinion publique pourrait avoir lieu le vendredi 6 décembre, selon le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Contacté par El Moudjahid, Ali Draâ a affirmé que cette date a été, préalablement, proposée par l’ANIE et révélé que quatre candidats ont donné leur accord de principe pour cette date, en attendant la confirmation du cinquième prétendants pour trancher définitivement, sans pour autant donner son identité. « Je préfère que ceci reste confidentiel », s’est-il contenté d’indiquer.

Sur proposition de l’ANIE, et, évidemment, en collaboration avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), ce débat télévisé sera organisé sur le plateau de la chaîne publique de l’ENTV et pourra être retransmis, précise la même source, sur toutes les chaînes de télévision privées si elles le souhaitent.

Cette programmation constituera une première pour l’Algérie et imitera du coup l’expérience tunisienne, lorsqu’on sait que ce pays a réussi son pari du débat de confrontation entre les candidats, lors de la dernière présidentielle, devenant par la même le premier pays du monde arabe à entreprendre une telle démarche.

Pour ce qui concerne les cinq candidats qui vont s’affronter sur les idées, les visions, les propositions, la conception et la gestion des affaires de l’État, et aussi se prononcer sur des questions clés qui engagent l’avenir du pays, non par un discours, mais par un débat, ils devront « s’éloigner », voire

« s’abstenir » de tenir le discours de la langue de bois et d’être « perspicaces » dans leurs réponses et les échanges des idées, recommandent les spécialistes, à l’instar du politologue Amer Rekhila.

Ce denier estime en effet que le débat réunissant cinq candidats à la présidentielle «en même temps» et programmé au premier tour des élections ne peut être un face-à-face, mais une rencontre durant laquelle les candidats sont appelés à présenter leur programme électoral. À ses yeux, le succès de ce débat télévisé dépend de trois principaux aspects.

En premier lieu, «les candidats doivent s’éloigner de la langue de bois et des promesses, et s'appuyer sur des chiffres, des statistiques et des données exactes».

Le deuxième aspect concerne le téléspectateur ou l’électeur qui devrait se concentrer sur la maîtrise par le candidat de toutes les questions et sur sa connaissance de tous les points inclus de son programme, et non sur sa langue et le style de son discours.

Le troisième aspect, selon lui, est de s’éloigner du langage de la diffamation, des insultes et des injures.

Pour rappel, les candidats en lice pour les présidentielles du 12 décembre ont accueilli favorablement la proposition de la tenue par l’ANIE d’un débat télévisé devant l'opinion publique nationale et internationale.

Les candidats approuvent



Le candidat et SG par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, s’est dit prêt « à affronter dans un débat télévisé les autres candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain » pour défendre son programme et ses choix. Du côté du comité de campagne de l’ex-secrétaire général du parti FLN, Ali Benflis, celui-ci a eu également à affirmer qu’il y sera à la rencontre télévisée. L’ancien ministre de l’Habitat et candidat à cette élection, Abdelmadjid Tebboune, son rival du parti El Bina’a, Abdelkader Bengrina, et Abdelaziz Belaïd, candidat du parti Front El Moustakbel, ont tous accepté également d’être au rendez-vous, du débat télévisé, entre les cinq candidats.

Les représentants des cinq prétendants ont estimé, pour leur part, qu’une telle initiative ne sera que d’un impact positif, dans la mesure où elle permettra d’éclairer les citoyens sur le programme électoral de chacun d’eux, mais aussi sur les enjeux du scrutin qualifié de déterminant pour l’avenir du pays. Il ne fait aucun doute en effet qu’une telle confrontation télévisuelle ne laissera sans doute pas indifférents les téléspectateurs algériens, tant il s’agit là d’une démarche inédite dans les annales des élections.

Outre le fait qu’elle constitue une réelle opportunité de rendre plus explicite leur programme, elle atteste aussi de l’évolution des mœurs politiques suivant le principe de transparence et d’éthique.

Salima Ettouahria