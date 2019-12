Autoroute Est-ouest : Financement de la 2e tranche de la pÃ©nÃ©trante Batna

Le gouvernement a donné son aval pour le financement des travaux de la deuxième tranche du projet de la pénétrante qui reliera Batna à l’autoroute Est-Ouest sur 38 km, a affirmé hier à Batna le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba. En inspectant, dans la commune de Djerma, les travaux de la première tranche sur 22 km de ce projet, le ministre a précisé que la deuxième tranche mobilisera 30 milliards DA pour la construction d’un tronçon de 38 km, soit 5 km dans le territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi et 33 km dans la wilaya de Mila. Des instructions fermes ont été données pour hâter la libération des couloirs de ce tronçon afin de permettre la réception de l’intégralité du projet dans les deux prochaines années, a-t-il dit. La première tranche portant sur un tronçon de 22 km, de Batna à la commune de Bir Chouhada (Oum El Bouaghi), et dont le taux de réalisation des travaux est à 78 %, devrait être terminée au cours «du premier semestre 2020 pour permettre le lancement de la deuxième tranche», a insisté le ministre qui a mis l’accent sur l’impératif respect des normes de qualité dans l’exécution de cette importante route pour laquelle l’Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires à sa concrétisation.

A l’entrée du pôle urbain Hamla-1 (80.000 habitants), Mustapha Kouraba a donné son aval pour l’inscription du projet d’une trémie sur la RN-3 pour 200 millions DA appelée, selon les explications données sur site, à éliminer à terme «un point noir» de la circulation automobile par lequel transitent quotidiennement plus de 20.000 véhicules. Le ministre a également annoncé l’accord du gouvernement pour le financement dans cette wilaya de plusieurs projets mobilisant plus de 70 milliards DA du Fonds national des routes dont celui du doublement de la route entre Batna et Khenchela sur 70 km dont 56 km dans la wilaya de Batna pour 10,3 milliards DA. Le ministre avait révélé samedi, dans la commune de Taouzianet (Khenchela) en présence des deux walis de Khenchela et Batna ainsi que d’élus et cadres locaux, l’aval du gouvernement pour le financement du doublement de cet axe routier entre Khenchela et Batna qui constituera «une artère vitale» pour le développement de la région.