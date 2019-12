Tayeb Bouzid Ã  Constantine : Â«â€‰Lâ€™intelligence artificielle est dÃ©sormais une rÃ©alitÃ© Â»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était hier à Constantine pour le lancement de l’atelier de préparation du projet de Plan national de l’intelligence artificielle, au cours duquel les intervenants seront mobilisés pour élaborer une feuille de route. Dans son allocution inaugurale, M. Bouzid a mis en avant l’importance de l’intelligence artificielle, appelée dans le futur à améliorer de manière palpable le quotidien des Algériens : « Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, car celle-ci est devenue une réalité et constitue une grande avancée pour de nombreux pays qui ont opéré un saut qualitatif dans tous les domaines. Cela nous a poussé à réfléchir, dès aujourd’hui, à la manière idoine de jeter les bases de cette stratégie à une époque où l’intelligence artificielle est devenue une langue que tout le monde doit maîtriser ». Concernant l’atelier qui se tient au cercle régional de l’armée, le ministre a déclaré: « Nous escomptons des résultats qui vont dans le sens du confortement de la place de l’intelligence artificielle dans la vie de nos concitoyens, à l’image de beaucoup de pays développés. Cela passe par la promotion des capacités nationales dans les domaines de la formation, de la pédagogie et de la recherche, d’une part, et celle de l’intelligence artificielle en tant qu’outil de développement économique, d’autre part, et ce, afin de donner au secteur socioéconomique les moyens de lever les obstacles à la mutation numérique en cours ». L’Algérie ambitionne, d’ici au mois de février 2020, de présenter sa stratégie en matière d’intelligence artificielle, et c’est dans ce cadre qu’a été mis sur pied l’atelier en question, lequel réunit quelque 150 participants, entre autres des compétences scientifiques exerçant en Algérie et à l’étranger, ainsi que des professionnels, avec comme principaux objectifs, la présentation d’un état des lieux sur la recherche scientifique en Algérie quant à l’intelligence artificielle, la présentation des dernières avancées enregistrées dans le domaine, le partage d’expériences et d’expertises entre les chercheurs, et la désignation de groupes de réflexion chargés de la rédaction des rapports en vue de lancer le Plan national. S’agissant des ateliers programmés, ceux-ci portent sur plusieurs axes en relation avec l’intelligence artificielle. Il convient de signaler que M. Bouzid a également donné le coup d’envoi de la conférence sur l’innovation et l’entrepreneuriat organisée par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et en partenariat avec l’université Abdelhamid-Mehri– Constantine 2, laquelle coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l’entrepreneuriat.

Issam B.