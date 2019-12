Le ministre de lâ€™Ã‰nergie, Mohamed Arkab : Â« Ã©quiper un million de vÃ©hicules en kit GPL Ã  lâ€™horizon 2023 Â»

«Les véhicules au GPL peuvent rouler partout, y compris dans les lieux confinés comme les parkings souterrains et les aéroports, et doivent tout de même disposer de tous les moyens de sécurité», a déclaré, hier, le ministre de l’Énergie, en marge d'un séminaire sur la promotion de Sirghaz, tenu à Alger par Naftal.

Il précise que le volet législatif s’adapte à l’utilisation de ce gaz qui est «une marque nationale». De la sécurité, Mohamed Arkab ne veut rien laisser au hasard. Le contrôle doit impérativement être minutieux, voire chirurgical. Dans sa communication, le ministre précise que des instructions sont données à l’Autorité de régulation des hydrocarbures pour imposer, dans son cahier des charges, à tout investisseur voulant réaliser une station de service de distribution de carburant de disposer d’un projet intégrant toutes les commodités nécessaires. S’ajouteront d’autres mesures de sécurité et de maintenance, sollicitant au passage Naftal et tous les intervenants dans ce registre à «bannir» les accidents liés à l’installation de kits. Et ne manque pas de rappeler la contribution efficace du secteur de l’industrie et des mines à travers le contrôle strict et la lutte contre la fraude dans la conversion des véhicules au Sirghaz.



Installation des kits GPL : une spécialité envisagée dans les centres de formation



Soucieux de répondre à une demande allant crescendo, M. Arkab sollicite son collègue de l’Enseignement et de la Formation professionnels d’introduire l’installation des kits GPL comme une spécialité dans les centres de formation afin de lancer un nouveau modèle économique de gestion des centres de conversion des véhicules pour rouler en GPL et en GNC. Réitérant l’importance de la coordination sectorielle, qui s’inscrit selon lui dans le cadre du développement durable, le ministre souligne que l’objectif tracé par son département et celui des Transports est de promouvoir le GPL et le GNC reconnus moins polluants et représentant la solution idoine pour la réduction de la part du diesel de l’essence dont le coût de l’importation est pour le moins élevé. L’utilisation du diesel, dont le coût de production est 30 à 40% plus cher que le GPL, passe par plusieurs process et pèse pour l’économie nationale. M. Arkab a rappelé les différentes facilitations accordées par l’Etat dont des aides financières allant jusqu’à 50% du coût de la conversion.

Il affirme que l’utilisation de Sirghaz constitue un enjeu stratégique à moyen et long termes, relevant que des instructions sont données à Naftal pour multiplier les points de vente et de distribution pour atteindre l’objectif de 1 million de véhicules reconvertis en Sirghaz en 2023 ainsi que la réalisation de 1.000 stations de service disposant de ce type de gaz.



Industrie : du GPL pour 5 à 10% des véhicules fabriqués en Algérie



La ministre de l’Industrie a égrené les avantages du GPL, annonçant que son département veillera à doter 5 à 10% des véhicules fabriqués en Algérie en ce gaz. Aussi, il sera question, précise-t-elle, d’améliorer les textes liés aux conditions techniques d’utilisation du GPL. Djamila Tamazirt annonce que 120 experts de contrôle seront accrédités.

Quant à Mme Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, elle a mis l’accent sur la nécessité de fructifier tous les efforts entrepris par une meilleure prise en charge de l’aspect environnemental, rappelant les différents engagements de l’Algérie.

Pour sa part, le Commissaire aux énergies renouvelables, le Pr Nourredine Yassa, a affirmé, qu’outre le GPL, l’hydrogène renouvelable pourra constituer un atout-maître dans le domaine des transports.

De son côté, le P-dg de Naftal, Belkacem Harchaoui, a annoncé que l'Algérie est parvenue à une capacité de conversion en GPLc de 2.000 véhicules par mois, contre 2.000 par an en 2015, et ce, grâce à l'augmentation du nombre des centres de conversion qui a atteint actuellement 150 centres publics et privés. Il affirme que d’ici 2023, un million de véhicules seront équipés de kit GPLc, ce qui permettra de hisser la consommation nationale de ce carburant à un million de tonnes. Pour atteindre les objectifs fixés, enchaîne-t-il, Naftal a entrepris des négociations avec un opérateur économique étranger pour nouer un partenariat consistant à fabriquer en Algérie les kits du GPLc dans le cadre de la règle 51/49% avec un taux d'intégration avoisinant 75%. Naftal a mis en place des dispositions pour le contrôle avant et après le remplissage du réservoir au niveau des stations-services.

Quant au P-dg de Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi, il souligne que les quantités de GPLc fournies à Naftal ont augmenté de 58% entre 2017 et 2018 pour répondre à la demande. La production en GPLc est estimée à 9 millions de tonnes dont une partie est destinée à l'exportation. « Nous commercialisons à Naftal près de 400.000 tonnes/an», dit-il.



« L’Algérie présidera l’Opep à compter du 1er janvier 2020. »



Interrogé sur la prochaine réunion de l’Opep, qui aura lieu du 4 au 7 décembre, le ministre de l’Energie précise qu’elle se déroulera en trois étapes.

La première a trait à l’évaluation de la réunion de l’Opep et chaque pays présentera son bilan annuel.

Deux autres réunions se tiendront, précise M. Arkab, avec les pays non-Opep. Des discussions porteront sur la manière de définir et plafonner la production. Notant que les prix du baril sont perturbés «mais gérés par l’Opep», le ministre indique que la plupart des pays ont appliqué l’Accord d’Alger signé en 2016. M. Arkab annonce que l’Algérie présidera l’Opep à compter du premier janvier 2020 pour une année.

Fouad Irnatene