Tourisme et hÃ´tellerie : Place Ã  une gestion normÃ©e

«Le tourisme, c’est comme la démocratie : il a besoin d’une mer d’huile et d’un vent de demoiselle», pour ne pas dire d’un calme plat assorti d’une légère brise marine.

Cette assertion, ô combien vérifiable pour ce qui concerne notre pays, nous a certes laissé l’illusion, lors du dernier SITEV 2019, que tout se passe bien chez les participants nationaux. Mais, cela s’entend seulement sous l’angle événementiel. Qu’en est-il effectivement sur le terrain de la praxis touristique quotidienne ?

Eh bien, avant d’en arriver là, sous cet angle précisément, peut-être faut-il convenir, au préalable, de quelques paramètres géostratégiques incontournables, surtout s’agissant de notre pays. Cela ne peut, dans une certaine mesure, que nous amener à devoir

(re)considérer -à priori, cela va de soi- que l'Algérie est pratiquement… au centre du monde : bien entendu quand la carte géographique est bien déployée ; et que deux lignes médianes la traversent en se croisant juste au milieu. Eh bien, figurez-vous que l’Algérie se trouve être précisément au point de croisement des ces deux lignes médianes !

Cela dit, revenons-en à notre chère «mare nostrum», laquelle baigne également le littoral de notre pays qui se trouve certes, là aussi, au cœur même du Bassin méditerranéen, lequel, de nos jours, est classé … première destination touristique au monde ! Qu’il est certes la porte nord de l'Afrique, le pivot du Maghreb, le proche voisin du sud de l'Europe. Qu’il entend certes donner sa place au tourisme normé, compétitif

-même si pour l’heure ses dirigeants ne s'y attèlent toujours pas avec sérieux et détermination. Que sa position géographique centrale, son étendue qui confine à la sous-continentalité, l'importance de ses infrastructures maritimes et aéroportuaires, ainsi que la densité de son réseau routier, tout comme sa main-d'œuvre jeune et à bon marché lui confèrent certes d'excellents arguments de proximité et de compétitivité. Mais tout cela ne suffit pas pour autant. Car voyez-vous, au moment où s’élaborent les bases d’une globalisation féroce, et dans le contexte de crise et de redéploiement stratégiques des sociétés multinationales, il importe pour les pays en développement comme le notre, de maitriser les enjeux et de se donner des moyens nouveaux pour mettre en œuvre leurs propres options de développement. C’est bien le développement général du pays qui rend le tourisme profitable

En définitive, on voit bien, à force de les avoir énumérés dans de précédents articles, que les critères d’attractivité exclusivement touristiques et culturels ne viennent qu'en septième, voire en huitième position... Partant donc de critères paradoxalement non touristiques, on résumerait fort à propos, à travers l’assertion ci-après : «le tourisme, c’est comme la démocratie : il a besoin d’une mer d’huile et d’un vent de demoiselle », pour ne pas dire d’un calme plat assorti d’une légère brise marine. Il va sans dire donc que ce n’est pas le tourisme qui conduit au développement véritable, mais bien le développement général du pays qui rend le tourisme profitable tant pour les touristes que pour les sociétés qui les accueillent. Car ce temps en effet n'est plus, où le tourisme international était considéré comme une forme «d'exportation déguisée», un moyen rapide et commode d'assurer le progrès économique des pays en développement comme l’Algérie riche en soleil, du beau sable, des sites archéologiques et monuments historiques... Une tout autre lecture s’impose forcément, qui ferait plutôt du développement général du pays la condition première de l’éclosion d’un tourisme de qualité, profitable tant pour les touristes que pour les pays qui les accueillent.

Ce que malheureusement les pouvoirs publics et notamment les responsables en charge de la promotion touristique de la destination Algérie ne semblent pas avoir encore saisi, eux qui s’échinent chaque fois à ne mettre au devant de la scène médiatique algérienne que les seuls atouts touristiques, dans un degré moindre culturel, comme si ces atouts, au demeurant, insuffisants et mal valorisés, pouvaient à eux seuls rendre attractive la destination Algérie. Et c’est à s’y méprendre, surtout après le dernier SITEV 2019. Mais il ne faut pas désespérer pour autant, car les mentalités évoluent. Et, pourquoi pas dans le bon sens. C’est tout ce qu’on peut souhaiter à notre pays, car il le mérite vraiment.

Kamel Bouslama