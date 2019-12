CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e mondiale du Sida : Plaidoyer pour une Â« vigilance permanente Â»

«Bien que les progrès réalisés en matière de lutte contre le sida soient notables, nous devons rester vigilants eu égard aux facteurs de risque qui sont à l’origine de la contamination par le VIH sida en Algérie.» C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Dans son allocution, prononcée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du sida, organisée à l’hôtel Sofitel d’Alger, Mohamed Miraoui a relevé la nécessité de rester vigilant pour faire face aux fléaux qui sont toujours présents dans la société, citant entres autres les comportements sexuels non protégés, la consommation de drogues et l’immigration clandestine.

Célébrée le 1er décembre de chaque année, placée sous le thème «Les organisations communautaires font la différence», et sous le slogan national «La société civile : partenaire pour mettre fin au sida d’ici 2030», cette journée a été mise à profit par le ministre, pour mettre en exergue les progrès réalisés en matière de lutte contre le sida, faisant part de l’existence de 65 centres de dépistage repartis sur tout le territoire national et 15 autres centres de référence pour le traitement, le diagnostic et le suivi des malades atteints du sida. Il a, dans le sillage, rappelé la création d’un laboratoire de référence à l’Institut Pasteur Algérie, précisant que les médicaments destinés au traitement des malades sont disponibles au niveau des services hospitaliers. «On est en train de travailler sur un réseau pour satisfaire les besoins à travers le territoire national», a noté le ministre, qui a relevé les moyens matériels et humains mobilisés par l’État dans le cadre du programme de lutte contre le sida.

«Pas moins de 95% du taux de financement du programme de lutte contre le sida provient du Trésor public», a noté le premier responsable du secteur, tout en soulignant le rôle important de la société civile et les membres de la commission de prévention et de la lutte contre le sida.

Il a, à la fin, appelé l’ensemble des intervenants pour rester vigilants set se mobiliser en permanence pour atteindre l’objectif de l’élimination du sida d’ici à 2030.

Prenant la parole, le Coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a salué l’engagement permanent de l’Algérie pour lutter contre le sida. «Un engagement qui s’est traduit par des résultats encourageants en matière de lutte contre cette pathologie», a souligné Eric Overvest, tout en relevant «les efforts des acteurs et partenaires techniques œuvrant dans ce domaine.

Il a notamment relevé que 81% des personnes vivant avec le VIH en Algérie «ont accès au traitement antirétroviral (ARV)», relevant que «l’amélioration» de cet accès aux soins a contribué à réduire de 10% le nombre de décès par VIH sida depuis 2010.

Pour sa part, le Dr Hakim Si Mohand , chargé du programme IST/Vih au ministère de la Santé, a évoqué la situation épidémiologique du virus du sida en Algérie, soulignant la faible prévalence qui est de 0.1% de la population générale, avec 1.300 nouveaux cas de sida enregistrés en 2018 .

Dans sa présentation, le Dr Si Mohand a indiqué que l’Algérie enregistre une moyenne de 1.000 nouvelles infections par an, faisant part d’une baisse de mortalité de 20% par rapport aux années 2000. «Ceci est dû aux efforts consentis par l’amélioration de la prise en charge des patients atteints du sida et la disponibilité du traitement», a-t-il expliqué.

Le président de l’Association nationale de solidarité avec les personnes atteintes du VIH/Sida, Boufnissa Hassan, a fait part du lancement d’une campagne, en collaboration avec le ministère de la Santé, au mois de mai dernier, auprès de la population des migrants. «Sur 166 personnes contrôlées, nous avons trouvée 11 cas de séropositifs, 10 cas de HBB et des cas de syphilis», a-t-il fait savoir.

Il est à noter que l’Algérie compte plus de 16.000 personnes vivant avec le VIH, dont 7.000 femmes et près de 500 enfants de moins de 15 ans, et ce depuis l’apparition de la maladie dans le pays en 1985 au 31 décembre 2018.

Kamélia Hadjib

--------------------

Mohamed Miraoui : « L’Algérie, une ligne rouge »



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a réagi, hier, à la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie. «C’est une ingérence flagrante dans les affaires internes du pays», a souligné Mohamed Miraoui, qui s’exprimait à l’ouverture d’un séminaire organisé, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

«L’Algérie est une ligne rouge, et nous n’acceptons aucune immixtion de la part d’une quelconque partie extérieure», a-t-il insisté, tout en saluant «les efforts consentis par l’Armée nationale populaire, pour préserver la sécurité et la stabilité du pays».

K. H.