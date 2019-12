Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™administration pÃ©nitentiaire et de la rÃ©insertion : installation de M. FayÃ§al Bourbala

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a présidé, hier à Alger, la cérémonie d'installation de M. Bourbala Fayçal au poste de directeur général par intérim de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, en remplacement de Mokhtar Felioune.

Lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part le premier président de la Cour suprême, la présidente du conseil d'Etat, le Procureur général près la Cour suprême, le commissaire d'Etat au conseil d'Etat ainsi que des cadres du ministère de la Justice, M. Zeghmati a salué le couronnement «mérité» de M. Bourbala, soulignant qu'il a fait preuve de sérieux dans toutes les missions qui lui ont été confiées, depuis qu'il a rejoint, en 2003, la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Le parcours professionnel «sérieux» de Fayçal Bourbala, particulièrement au niveau de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion lui a permis d'acquérir une longue expérience

et une expertise de haut niveau dans le domaine de la politique pénitentiaire nationale et de ses applications opérationnelles.