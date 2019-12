Affaire Kamel El-Bouchi : Le procÃ¨s en appel, reportÃ© au 22 DÃ©cembre

La 6e chambre pénale près la Cour d’Alger a renvoyé, dimanche, le procès en appel de l’homme d’affaires Kamel Chikhi alias Kamel El Bouchi, à l’audience du 22 Décembre prochain. Il s’agit du 4e report. La décision de la présidente de l’audience a été motivée par la demande du collectif des avocats de la défense. «Il s’agit du dernier report», ont tenu à rassurer les avocats des familles des détenus. Le procès en appel s’est ouvert vers 11 heures. L’accusé principal Kamel Chikhi est entré dans la salle d’audience avec 14 autres accusés poursuivis pour la même affaire. Kamel Chikhi vêtu d’une veste d’hiver matelassée, était entouré de ses avocats et des policiers. La présidente de l’audience a appelé, ensuite les accusés ainsi que le représentant du Trésor public, de confirmer leur présence avant que les avocats de certains accusés aient formulé la demande de report du procès.

Le collectif des avocats de la défense avait déjà demandé la programmation de la poursuite dans «une audience spéciale». Le procès en appel a été programmé suite à l’appel introduit par le parquet près le pôle judiciaire spécialisé près le tribunal de Sidi M’Hamed. La défense de Kamel Chikhi ainsi que des 14 autres accusés dans la même affaire, a fait également appel des jugements lourds prononcés contre eux le 10 juillet dernier. Dans cette première affaire où sont poursuivis 12 cadres de l’Urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger, pour «corruption», «abus de fonction» et «perception d’indus cadeaux», Kamel Chikhi, a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars .

Cinq autres accusés ont été condamnés à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars alors que quatre autres ont écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme, deux accusés de 4 ans de prison ferme et un accusé condamné à 6 ans de prison ferme. Le tribunal a décidé également la saisie des biens immobiliers de sept accusés. Les cadres de l’urbanisme et de la Conservation foncière d’Alger, ont été confrontés lors de l’audience, à des preuves irréfutables. Ils avaient été tous filmés à leur insu par Kamel El Bouchi lors de la «perception d’indus cadeaux» en contrepartie des services rendus. Il s’agit de sommes d’argent en dinars et en dollars ainsi que des voyages. Kamel Chikhi est poursuivi dans trois autres affaires dont la saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran.

L’instruction dans cette affaire se poursuit toujours auprès le juge d’instruction près le pôle judiciaire de Sidi M’Hamed. Plus de 37 personnes ont été interpellées depuis l’ouverture de l’enquête. Les six principaux accusés ont été placés sous mandat de dépôt le 7 juin dernier. Il s’agit entre autres de l’accusé principal Kamel Chikhi deux de ses frères, l’un de ses associés M.N, ainsi que le directeur commercial de l’entreprise Dounia Meat.

N. B.